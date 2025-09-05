‘더시즌즈’ 십센치 “박보검 비해 취약하지만 뮤지션이라는 게 강점”

5일 오후 서울 영등포구 여의도동 KBS 신관 아트홀에서는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’(이하 ‘10CM의 쓰담쓰담’ 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 십센치 권정열과 정동환을 비롯해 최승희 PD, 손자연 PD, 최지나 PD가 참석했다.
이날 십센치는 박보검의 후임 MC로 ‘더 시즌즈’에 나서게 된 것에 대해 “사실대로 얘기하자면 저는 박보검 님에 비해서해서 거의 모든 부분에서 취약하다”라며 “그래도 저는 우선 이 KBS 심야 음악 프로그램에 오랫동안 친숙하게 얼굴을 내비쳤다는 경험이 있다, 또 현직 뮤지션이다 보니 좀 더 출연하시는 뮤지션들이 마음을 쓰담쓰담할 수 있지 않을까 싶다”라고 소감을 전했다.
이어 지난 2일 첫 번째 녹화를 마친 것과 관련해 “첫 녹화날은 정말 솔직히 얘기해서 기억이 많이 나지 않는다”라며 “대기실부터 촬영이 끝날 때까지 너무 긴장해 있었다”라고 말해 눈길을 끌었다. 그러면서 십센치는 “하지만 많은 관객분들, 제작진분들, 출연자분들이 너무 많이 도와주셔서 행복하게 마칠 수 있었다”라고 말했다.
한편 ‘더 시즌즈’는 KBS 심야 음악 프로그램 최초로 시즌제 MC 방식을 도입해 뮤지션과 시청자를 잇는 음악적 가교 역할을 해왔다. 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검에 이어 십센치가 MC를 맡았다. ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’은 5일 오후 10시 처음 방송된다.
