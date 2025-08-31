송중기, 회식 대신 체육대회 개최한 이유 “힘든 기억 슬퍼…즐겁고 싶다”

지난 30일 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’에는 ‘청춘을 함께한 찐친들의 방문’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 JTBC 새 금요시리즈 ‘마이 유스’ 공개를 앞둔 송중기와 천우희가 게스트로 출연했다.
해당 영상에서 송중기는 스스로도 회식에 진심이라고 밝혔다. ‘마이 유스’ 배우들, 스태프들을 위해 전문 사회자까지 섭외한 체육 대회를 개최했다고. 그는 “현장에서 재밌게 놀고 싶어서, 좋은 시간을 보내고 싶어서”라고 이유를 밝힌 후 “일을 벌여놓고 약간 소심해지더라, ‘이걸 싫어하는 사람도 있을 텐데’ 싶었다”고 털어놨다.
그러자 천우희는 “어떤 마음이었냐 하면 ‘진짜 해요?’ 였다”고 말했고, 송중기는 “이 분위기를 내가 느꼈다”며 체육대회 개최가 걱정스러워지기 시작한 이유에 대해 고백했다. 천우희는 “한 번도 촬영하면서 체육대회를 한 적이 없지 않나”라며 “그랬는데 다들 너무 행복해하고 재밌어하더라‘, 너무 재밌더라”고 당시를 떠올렸다. 유연석은 당시 체육대회 영상을 보며 “이게 뭐야, 저런 게 어디서 나, 기구가 다 왔는데?”라고 감탄했다.
또한 천우희는 “처음에는 어색해하다가 동심으로 돌아간 것처럼 너무 행복하더라, 운동장 뛰는 것 자체가 즐겁지 않나”라며 당시를 떠올렸다. 송중기는 “일 벌여놨는데 (다들) 싫어하는 거 아닌가 했는데 언제 내가 ’다행이다‘라며 마음을 내려놨냐 하면 뒤집기 게임을 할 때 평소 조용했던 스태프가 ’선배님 나와 봐요‘ 하면서 잡아당기더라, ’즐기고 있구나‘ 했다”고 기뻐했다.
천우희는 “오빠가 편안한 상황을 만들어주려고 ’내가 책임 질게, 나만 믿어‘ 하는 게 쉬운 게 아니다”라며 “본인 일만 하기에 바쁘고 버거울 수 있는데 그걸 본인이 다 안고 가려고 하는 걸 보면 너무 고마운 부분이 많다”고 진심을 전했다.
이에 송중기는 “빨리 끝나야 회식을 할 수 있잖아”라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 이어 그는 “솔직히 모든 현장이 다 행복하진 않았다”며 “너무나 마음이 힘들었던 현장 몇 개 겪어 보니까 어떤 작품을 생각했을 때, 그때 몇 살 때 날 생각했을 때 힘든 기억이 바로 확 오는 게 슬프더라, 부정적인 에너지가 떠오르거나 날 지배하는 게 싫어서 ’대단한 의지를 갖고 다 행복하게 하리라‘ 이런 거창한 게 아니라 그냥 행복하고 싶어서, 즐겁고 싶어서”라고 그동안 노력해 온 이유를 밝혔다.
