방탄소년단, 美 RIAA서 13번째 ‘플래티넘’ 인증

24일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 RIAA는 전날 방탄소년단의 노래 9곡에 플래티넘 인증을 부여했다.RIAA는 미국 내 싱글·앨범 판매량에 따라 ‘골드’(50만장 이상), ‘플래티넘’(100만장 이상), ‘멀티 플래티넘’(200만 이상), ‘다이아몬드’(1000만 이상)로 구분해 인증을 부여한다.방탄소년단은 이로써 팀 통산 13개의 플래티넘 인증을 보유하며 한국 가수 기준 RIAA 플래티넘 최다 인증 기록을 자체 경신하게 됐다.멤버별 솔로곡 중에선 지민의 솔로 1집 ’페이스‘(FACE) 타이틀곡 ’라이크 크레이지‘(Like Crazy), 정국의 솔로 싱글 ’세븐‘(Seven)’이 각각 플래티넘 인증을 가지고 있다.

방탄소년단은 지난해 글로벌 히트곡 ‘다이너마이트’(Dynamite)로 RIAA에서 ‘5x 플래티넘’을 받았다. 5x 플래티넘은 500만 유닛 이상 판매를 의미한다.방탄소년단은 골드 인증도 추가했다.스페셜 앨범 ‘화양연화 영 포에버’(Young Forever)에 수록된 ‘세이브 미’(Save ME), ‘윙스 외전: 유 네버 워크 얼론’(YOU NEVER WALK ALONE) 타이틀곡 ‘봄날’, 정규 4집 ‘맵 오브 더 소울 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7) 타이틀곡 ‘온’(ON)과 수록곡 ‘블랙 스완’(Black Swan), 싱글 ‘퍼미션 투 댄스’(Permission to Dance)가 골드 인증을 받았다.방탄소년단은 지금까지 모은 골드 인증은 20개로 늘었다.[서울=뉴시스]