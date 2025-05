ⓒ뉴시스

소속사 9아토엔터테인먼트는 15일 공식 소셜미디어에 ‘2025 한소희 퍼스트 팬미팅 월드투어 [소희 러브드 원즈,]2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,])’의 메인 포스터를 올렸다.공개된 메인 포스터는 한소희의 몽환적인 분위기와 강렬한 시선을 담은 클로즈업 컷으로 구성됐다.특히 포스터에 담긴 “소희 러브드 원즈, 여러분은 제게 빛나는 보물 같은 존재예요(Xohee Loved Ones, You are sparkling treasures to me)”라는 문장은 한소희가 직접 손글씨로 적어 특별한 의미를 더했다.팬들을 향한 깊은 애정과 진심이 담긴 이 문구는 ‘소희 러브드 원즈,’라는 타이틀과 어우러졌다.

앞서 공개된 투어맵 포스터에 따르면, 한소희는 오는 7월 12일 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, 로스앤젤레스, 뉴욕, 홍콩, 프랑크푸르트, 런던, 파리, 베를린, 서울 등 총 11개 도시를 순회하며 전 세계 팬들과 만날 예정이다.한소희의 월드투어 팬미팅과 관련된 자세한 사항은 추후 공식 소셜미디어 및 팬 소통 플랫폼 하이앤드를 통해 공개된다.[서울=뉴시스]