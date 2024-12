뷔·박효신 ‘윈터 어헤드’, 재지한 느낌…윤석철트리오 편곡

ⓒ뉴시스

20일 뷔 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 이날 오후 2시 ‘윈터 어헤드(with 박효신) : 윤석철트리오 Ver.’ 음원이 공개된다.재즈 그룹인 ‘윤석철트리오’가 편곡에 참여해 한층 풍성해진 재즈 선율을 들려준다. 윤석철트리오는 원곡에 새로운 반주를 더하고 피아노, 베이스, 리듬 악기를 추가해 재지(Jazzy)한 느낌을 가미했다.‘윈터 어헤드(with PARK HYO SHIN)’는 지난달 29일 공개 이후 각종 연말 차트에서 호성적을 거두고 있다. 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’(12월 14일 자)에 99위로 진입했다. 연말 특별 차트인 ‘홀리데이 디지털 송 세일즈’ 1위, ‘홀리데이 톱 100’ 62위를 기록했다. 또한 빌보드의 ‘이번 시즌을 위한 최고의 겨울 노래 27선’(The 27 Best Winter Songs for the Season)에 선정됐다.[서울=뉴시스]