로제 브루노 마스

21일 ‘MAMA 어워즈’측은 브루노 마스와 로제가 오는 22일 일본 교세라돔에서 진행되는 ‘MAMA 어워즈’ 무대에 오른다고 공식화했다.브루노 마스는 ‘저스트 더 웨이 유 아’(Just the Way You Are), ‘메리 유’(Marry You), ‘업타운 펑크’(Uptown Funk), ‘댓츠 왓 아이 라이크’(That’s What I Like) 등 제목만으로도 콧노래를 불러일으키는 다수의 흥행곡을 배출한 아티스트다. 싱어송라이터이자 프로듀서로도 활발한 활동을 이어오고 있다.브루노 마스와 로제는 오는 로제의 정식 컴백을 앞두고 발매된 선공개 싱글 ‘APT.’(아파트)를 함께 작업, 국내 음원 차트 최정상은 물론 미국 빌보드 차트와 영국 오피셜 싱글차트 등 글로벌 차트까지 휩쓸며 돌풍을 일으키고 있다.두 사람은 전 세계 최초로 ‘MAMA 어워즈’에서 ‘APT.’ 퍼포먼스를 펼쳐 글로벌 팬들의 관심을 받을 것으로 기대된다.(서울=뉴스1)