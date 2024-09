ⓒ뉴시스

고소영은 3일 자신의 소셜미디어에 “PARADISE ART NIGHT. G-Dragon’s & JOOPITER”라고 적고 사진 여러 장을 올렸다.사진 속 고소영은 글로벌 경매 플랫폼 주피터와 지드래곤이 협업한 경매 ‘낫띵 벗 어 ’G‘탱: 지드래곤의 예술과 아카이브(Nothing but a ’G‘ Thang: The Art and Archive of G-Dragon)’를 찾은 모습이다.고소영은 검은색 정장을 입고 52세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모를 뽐냈다. 늘씬한 몸매와 무결점의 피부, 또렷한 이목구비가 이목을 끌었다.한편 고소영은 1992년 드라마 ‘내일은 사랑’으로 데뷔했으며 2010년 배우 장동건(52)과 결혼해 아들과 딸을 뒀다.2017년 KBS 2TV 드라마 ‘완벽한 아내’로 10년만에 안방극장에 복귀했으며, 현재 차기작을 검토 중인 것으로 알려졌다.