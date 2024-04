ⓒ뉴시스

그룹 ‘제로베이스원(ZEROBASEONE)’이 중국에서 돌풍에 가까운 인기를 보이고 있다.30일 중국 SNS 플랫폼 웨이보에 따르면, 제로베이스원은 3월 ‘해외 연예인 영향력 지수’에서 종합 1위를 차지했다.이는 한 달간 웨이보 상에서 해당 아티스트의 언급량, 게시글 수, 인터랙션 수 및 등급 등을 종합하여 산출한 결과다. 제로베이스원은 게시글과 인터랙션 수에서 압도적인 차이를 기록하며 1위에 올랐다.지난 24일 제로베이스원은 미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로우(You had me at HELLO)’의 수록곡 ‘스웨트(SWEAT)’를 선공개했다. 이 곡은 전 세계 26개 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올랐다. 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직 톱 트렌드 차트 3위에도 랭크됐다.한편 이들의 미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로우’는 내달 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.[서울=뉴시스]