투모로우바이투게더 정규 3집, 선주문량 235만장…자체 기록 경신

투모로우바이투게더(빅히트뮤직 제공)

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 새 앨범으로 선주문량 자체 신기록을 세웠다.지난 7일 앨범 유통사 YG PLUS에 따르면 투모로우바이투게더(수빈 연준 범규 태현 휴닝카이)가 오는 10월13일 발매하는 정규 3집 ‘이름의 장: 프리폴(FREEFALL)’의 선주문량이 예약판매 시작 8일 만에 235만 장으로 집계됐다.이는 전작인 미니 5집 ‘이름의 장: 템테이션(TEMPTATION)’의 최종 선주문량 234만 장을 넘는, 투모로우바이투게더 자체 신기록이다. 투모로우바이투게더는 이로써 컴백을 약 한 달 앞둔 시점에 일찌감치 커리어 하이를 예고했다.투모로우바이투게더는 신보를 낼 때마다 폭발적인 성장세를 보여주고 있다. 지난 2021년 8월 정규 2집 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: 파이트 오어 이스케이프(FIGHT OR ESCAPE)’로 59만 장, 작년 5월 미니 4집 ‘미니소드2 : 서스데이스 차일드(minisode 2: Thursday’s Child)‘로 147만 장, 지난 1월 미니 5집 ’이름의 장: 템테이션‘으로 선주문량 234만 장을 찍었다. 이번에는 단 8일 만에 앞선 기록을 깨면서 신보로 거둘 성적에 대한 기대가 높아진다.투모로우바이투게더의 정규 3집 ’이름의 장: 프리폴‘은 오는 10월13일 오후 1시 발매된다. 투모로우바이투게더는 신보 발매에 앞서 오는 15일 브라질 팝스타 아니타(Anitta)와의 협업으로 완성된 선공개 트랙 ’백 포 모어 (위드 아니타)‘를 발표하고 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다.한편 투모로우바이투게더는 오는 12일(현지시간) 미국 뉴저지 주 뉴어크의 푸르덴셜 센터에서 개최되는 ’2023 MTV 비디오 뮤직 어워드‘(2023 MTV Video Music Awards) 무대에 올라 아니타와 함께 ’백 포 모어‘를 처음으로 선보인다.이 시상식에서 투모로우바이투게더는 ’올해의 그룹(Group of the Year)‘과 ’송 오브 서머(Song of Summer)‘, ’올해의 푸시 퍼포먼스(PUSH Performance of the Year)‘, ’베스트 K-팝(Best K-Pop)‘ 등 총 4개 부문 수상 후보에 올랐다.(서울=뉴스1)