BTS 제이홉 “입대 날짜 나왔다…성숙한 모습 보여드릴 것”

방탄소년단 제이홉. 위버스라이브 영상 갈무리

그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉이 군 입대 날짜가 나왔다고 밝혔다.제이홉은 지난 16일 오후 위버스 라이브 방송을 진행하고, “거의 공식적인 스케줄이 거의 끝나서 안부 차 인사드리려고 한다”고 말문을 열었다.그는 “찍어놓은 게 너무 많다, 다양하게 여러분들을 위해서 열심히 마지막까지 준비를 했다”라며 “어제인가, 엊그제인가 스케줄들은 다 끝났고 이제 진짜 쉬었다가 몸 관리를 하고 들어가야 하지 않을까 생각이 든다”고 밝혔다.이어 “사실 제가 가고 싶다고 해서 빨리 들어갈 수 있는 게 아니고, 정확히 디테일하게는 말씀 못드리겠지만 이미 (입대) 날짜도 나왔고 이제 슬슬 준비를 하면 될 시점이 아닌가 생각이 든다”며 “이제 와서 드는 생각은 하루빨리 다녀와서 여러분들께 성숙한 모습을 보여드리는 게 맞지 않나 생각한다”고 했다.한 팬이 ‘제이홉 언제 대머리야?’라고 댓글을 달자 그는 “대머리는 들어가기 전에 하려고 한다”며 웃었다.제이홉은 “제가 군대 있는 시간 동안 목표는 안 늙고 오기”라며 “늙지 않고, 좋은 컨디션을 유지하면서”라고 했다. 그러면서 “가기 전에 운동도 하고, 기초 체력을 키워놓고 가려고 한다”고 덧붙였다.이와 관련 소속사 빅히트 뮤직 측은 뉴스1에 “입대 일자와 장소는 확인이 어렵다”고 전했다.앞서 입영 연기를 취소했다고 밝힌 제이홉은 지난 3일 솔로 싱글 ‘온 더 스트리트 (on the street) (with 제이콜(J. Cole))’을 발표했다. 이 곡으로 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’ 60위로 자체 최고 기록을 세웠다.그는 멤버 진에 이어 두 번째로 군 복무에 돌입할 예정이다.(서울=뉴스1)