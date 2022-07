류준열, 톰 크루즈·앤드류 가필드 만났다…글로벌 조합

류준열 인스타그램 스토리 갈무리 © 뉴스1

배우 류준열이 할리우드 스타 톰 크루즈와 앤드류 가필드를 만났다.류준열은 11일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 “Always kind tomcruise, See you soon the same thing”(항상 친절한 톰 크루즈, 다음에 또 만나자)이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 류준열이 톰 크루즈와 만난 모습이 담겼다. 두 사람은 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다.이와 함께 류준열은 이날 앤드류 가필드와 함께 찍은 사진도 올렸다. 류준열은 “My silver lake guy, Lovely Andrew”(나의 ‘실버 레이크’ 남자, 사랑스러운 앤드류)라는 글을 덧붙이며 앤드류 가필드에 대한 팬심을 드러냈다.앤드류 가필드는 2019년 영화 ‘언더 더 실버레이크’에 출연한 바 있어, 류준열이 이를 언급한 것으로 보인다.한편 류준열은 지난 10일(현지시간) 영국 윔블던에서 열린 ‘2022 윔블던 테니스 대회’에 초청받아 참석했다. 그는 오는 20일 개봉하는 영화 ‘외계+인’ 1부에 출연한다.(서울=뉴스1)