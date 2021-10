시스루 의상 입고 섹시미 뽐낸 유아…“나의 여신님, 사랑해요”

오마이걸 유아 인스타그램 갈무리 © 뉴스1

그룹 오마이걸 멤버 유아가 시스루 의상으로 섹시한 매력을 뽐냈다.지난 3일 유아는 자신의 SNS를 통해 “기적. 너는 나의 행복(Miracle. You are my happiness)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 유아는 섹시한 하얀색 시스루(비침옷) 소재의 원피스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다.입술을 내밀고 귀여운 표정을 짓는가 하면 가냘픈 허리선과 또렷한 이목구비로 팬들의 시선을 사로잡고 있다.특히 이날 유아는 길쭉하고 늘씬한 몸매를 자랑하며 여신 같은 자태를 뽐냈다.이를 본 누리꾼들은 “기적같은 외모와 몸매네요”, “너무 예쁘고 귀엽고 멋있고 다 가졌어”, “나의 여신님. 사랑합니다”라며 뜨겁게 반응했다.한편 유아가 속한 그룹 오마이걸은 2일 진행된 ‘2021 더팩트 뮤직 어워즈’에서 ‘올해의 아티스트’상을 수상했다.(서울=뉴스1)