깐깐해진 식탁 데이터가 증명하는 ‘한우’의 국적… 한우자조금, 소통캠페인 전개

성분표와 이력제 추적하는 ‘체크슈머’ 유통가 주류로 부상
탄소 감축과 친환경 축산으로 전환하는 국내 사육 생태계
수입육 대비 압도적으로 짧은 유통 거리, 신선도와 탄소 배출 잡았다
올레인산 등 풍부한 영양소 입증… ‘한우가 답하다’ 캠페인 가동
식재료의 근원과 생산 과정을 집요하게 추적하는 소비 형태가 시장에 정착하고 있다. 이른바 체크슈머라 불리는 이들은 단순한 브랜드 인지도나 막연한 이미지 대신, 수치화된 정보와 검증된 데이터에 기반해 지갑을 연다. 유통 현장에서는 이들의 엄격한 기준을 충족하기 위한 움직임이 분주하다. 농림축산식품 분야에서도 이러한 흐름에 대응해 국내 축산물의 객관적 지표를 제시하려는 시도가 이어지고 있다. 한우자조금관리위원회가 전개하는 소통 프로그램은 이러한 변화를 반영하는 대표적 사례다.
가치 소비의 확산과 축산 패러다임의 변화
소비자들이 제품 구매 시 가축이 자란 환경과 온실가스 배출량을 주요 지표로 삼으면서, 국내 한우 사육 농가들은 저탄소 축산 기술을 적극 도입하는 추세다. 정부 주도의 저탄소 축산물 인증 제도를 비롯해 가축 배설물의 비료화, 사료 효율 개선을 통한 메탄가스 감축 등이 현장에 적용되고 있다.
축산업계는 사육 방식의 근본적인 체질 개선을 통해 환경적 책임을 다하는 생태계를 구축 중이다. 이는 유통 과정 전반의 투명성을 요구하는 소비자들에게 명확한 선택의 근거를 제공하며, 지속 가능한 산업으로서의 신뢰도를 높이는 기반이 되고 있다.
푸드 마일리지 격차, 신선도와 환경적 이점 확보
해외에서 장시간 운송되는 수입육과 달리, 국내 유통망을 거치는 한우는 신선도 저하를 최소화할 수 있는 구조적 이점을 지닌다. 먹거리가 생산지에서 최종 소비지에 이르기까지의 수송 거리를 뜻하는 푸드 마일리지는 식품의 신선도뿐 아니라 환경 부담과도 직결되는 수치다.
한우는 국내에서 도축되어 식탁에 오르기까지의 과정이 신속하게 이뤄지기 때문에 수입 축산물에 비해 이동 거리가 짧다. 이는 유통 과정에서의 변질 우려를 낮출 뿐 아니라, 장거리 해상 및 항공 운송으로 발생하는 탄소 발자국을 줄이는 데도 직접 기여하는 요소로 평가받는다. 안정적인 내수 공급 체계 자체가 하나의 독자적인 경쟁력으로 작용하는 셈이다.
영양학적 지표의 정밀화, 과학적 분석으로 입증된 가치
가공되지 않은 원육 자체의 영양학적 지표도 정밀해지고 있다. 한우는 체내 흡수율이 높은 햄철을 다량 함유하고 있어 성장기 아동이나 임산부의 철분 보충에 유리하다는 연구 결과들이 축적되어 있다. 인체 조직의 기본 구성 성분인 양질의 단백질과 아미노산, 아연, 비타민 B군 역시 균형 있게 배열되어 있다.
특히 단가불포화지방산인 올레인산의 비율이 높아 고유의 부드러운 감촉과 깊은 풍미를 내는 과학적 요인으로 작용한다. 단순한 맛의 선호를 넘어, 성분표를 분석하는 이들에게 명확한 데이터 지표를 제시하는 구조다.
학술적 접근과 실용적 소통으로 왜곡된 정보 바로잡기
한우자조금관리위원회는 이러한 객관적 수치를 대중에게 전달하기 위해 다각적인 인식 개선 사업을 펼치고 있다. 최근 개최된 학술 토크콘서트에서는 적색육과 마블링(근내지방)을 둘러싼 기존의 왜곡된 정보를 학술적 근거로 바로잡는 작업이 진행됐다. 고문헌에 나타난 전통적 보양 가치와 결합해 현대적 친환경성을 설명하는 자리도 마련됐다. 영양 관리가 필수적인 임산부를 대상으로는 맞춤형 조리 강좌를 열어 실용적인 식단 구성법을 공유하기도 했다.
민경천 한우자조금관리위원장은 명확한 근거를 확인하고 소비하는 시대 흐름을 짚으며, 앞으로도 유익한 성분 정보와 환경적 가치를 투명하게 공개해 시장에서의 위치를 공고히 하겠다고 밝혔다.
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