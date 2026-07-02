“원가 부담 함께 나눈다”… 한화솔루션, PE·PVC 가격 톤당 최대 25만원 인하

한화솔루션은 2일 정부의 나프타·기초유분 지원에 맞춰 PE(폴리에틸렌), PVC(폴리염화비닐) 등 주요 석유화학제품 판매가격을 톤당 10만~25만 원 인하한다고 밝혔다.
이번 조치는 원재료 가격 급등으로 부담이 커진 플라스틱 가공업계와 비용 절감 효과를 나누기 위한 것이다. 한화솔루션은 가격 인하를 통해 고객사의 원가 부담을 낮추고, 제조업 공급망 안정에도 힘을 보탠다는 방침이다.
PE와 PVC는 포장재, 건자재, 생활용품, 전선 피복재 등 제조업 전반에 쓰이는 기초 소재다. 원료 가격이 오르면 가공업체의 생산비 부담이 커지고, 이는 완제품 가격과 수요산업 경쟁력에도 영향을 미칠 수 있다. 한화솔루션은 이번 가격 정책을 공급 전략과 연계해 고객사들이 현장에서 비용 절감 효과를 체감할 수 있도록 할 계획이다.
안정적인 원료 공급 체계도 함께 유지한다. 한화솔루션은 생산, 물류, 영업 전 단계에서 고객사와 협력 체계를 강화해 공급 차질을 줄이고 가격 안정 목표를 함께 달성한다는 구상이다. 이를 통해 국내 제조업 경쟁력과 공급망 복원력 제고에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
남정운 한화솔루션 케미칼부문 대표는 “나프타 및 기초유분 가격 폭등에 대응한 정부의 적시 지원에 큰 도움을 받아 깊은 감사를 전한다”며 “그 취지에 따라 플라스틱 가공기업과 원가 부담을 함께 나누고, 안정적인 공급 체계 유지를 통한 산업 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다”고 말했다.
한화솔루션은 앞으로도 정부와 협력해 국제 원자재 가격 변동에 탄력적으로 대응하고, 공급망 안정과 산업 경쟁력 확보를 위한 정책에 동참할 계획이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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