“당 부담 낮췄다”… 알티스트, GS더프레시서 저당 스프레드 2종 출시

알티스트가 당 함량을 낮춘 스프레드 신제품 2종을 출시하고 GS더프레시 일부 매장에서 판매한다고 2일 밝혔다.
최근 즐겁게 건강을 관리하는 헬시플레저 트렌드가 확산하는 가운데 알티스트는 대체 감미료인 알룰로스를 앞세워 단맛은 유지하고 당류 부담은 덜어낸 스프레드 2종을 선보였다.
‘저당 우유 스프레드’는 당 함량을 1g 미만으로 낮추면서 우유 본연의 고소하고 부드러운 풍미를 살린 것이 특징이다. ‘저당 퀸아망 스프레드’는 당 함량을 3g 미만으로 설계해 프랑스 전통 디저트인 퀸아망 특유의 진한 카라멜 맛을 구현했다. 두 제품 모두 토스트나 크래커에 발라 먹거나 홈카페 및 베이킹 재료로 다양하게 활용할 수 있다.
출시 기념 특별 프로모션도 2주간 진행한다. 알티스트는 이번 GS더프레시 판매를 시작으로 향후 다양한 유통 채널로 입점처를 늘려갈 계획이다.
한편 알티스트는 2014년 설립 이후 대체육과 스테비아, 알룰로스 등 대체 감미료를 활용한 식품을 연구·개발해 온 종합식품기업이다. 현재 국내 주요 유통망은 물론 미국과 유럽 등 해외 시장으로 수출 영역을 넓히고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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