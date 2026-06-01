DL이앤씨, 1.3조 규모 ‘목동 6단지’ 재건축 시공사 선정

DL이앤씨가 서울 양천구 목동신시가지 6단지 재건축 시공사로 선정됐다. 14개 목동 재건축 단지 중 첫 시공사 선정 사례다.
28일 정비업계에 따르면 목동6단지 재건축 조합은 27일 서울 양천구 양정고에서 시공사 선정 총회를 열고 단독 입찰한 DL이앤씨를 시공사로 의결했다. 전체 투표수 1196표 중 찬성이 1032표(86.2%)였다.
목동6단지는 재건축을 통해 14개 동(지하 2층∼지상 최고 49층), 2173채 규모로 탈바꿈하게 된다. 3.3㎡당 공사비는 950만 원으로 조합이 추산한 총공사비는 1조2868억 원이다. DL이앤씨가 조합에 제안한 단지명은 ‘아크로 목동 리젠시’다.
DL이앤씨는 모든 조합원이 한강 또는 안양천을 조망할 수 있도록 단지를 설계할 계획이다. 펜트하우스, 복층형 구조 등 특화 평면을 1554채에 적용하고 일부 저층에는 프라이빗 가든, 전용 테라스 등을 도입할 예정이다. 단지 상층부에는 라운지, 전용 수영장을 갖춘 독채형 숙박시설(풀빌라) 등 한강 조망 특화 커뮤니티도 조성한다. DL이앤씨 측은 “교육특구 목동에 걸맞은 에듀 플랫폼 커뮤니티도 조성할 것”이라고 했다.
목동6단지를 시작으로 총공사비만 30조 원으로 추산되는 목동지역 재건축 수주전이 불붙을 것으로 보인다.
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