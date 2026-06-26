“지갑 대신 코인 앱으로”…비토즈·코밴·링네트, 오프라인 매장 ‘가상자산 결제’ 길 열었다
동아경제
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스마트폰에 든 가상자산(스테이블코인)으로 동네 상점에서 물건을 결제하는 시대가 코앞으로 다가왔다.
디지털자산 결제 전문기업 비토즈(BEATOZ)는 결제 네트워크(VAN·PG) 기업 코밴(KOVAN), IT 서비스 기업 링네트(RINGNET)와 손잡고, 매장에서 흔히 쓰는 계산용 POS 단말기에서 가상자산으로 바로 결제할 수 있는 기술 검증(PoC)을 성공적으로 마쳤다고 26일 밝혔다.
비토즈와 링네트가 공동 개발한 ‘CPG(크립토 페이먼트 게이트웨이)’는 사용자가 가진 디지털자산을 블록체인 종류와 상관없이 결제할 수 있도록 돕는 시스템이다. 복잡한 코인 교환이나 결제 경로 설정이 백엔드(시스템 뒷단)에서 자동으로 처리되어, 온라인 앱은 물론 오프라인 매장에서도 카드 결제처럼 편리하게 사용할 수 있는 것이 특징이다.
이번 검증은 실제 운영 중인 가맹점 환경에서 오프라인 결제가 원활히 작동하는지에 초점을 맞췄다. 매장 POS 단말기에서 결제를 요청하면 소비자가 스마트폰 지갑 앱으로 이를 승인하고, CPG가 기존 금융망과 블록체인 네트워크에 거래 내역을 동시에 처리하는 방식이다. 3사는 이 모든 과정이 안정적으로 작동함을 확인했다.
이번 성과는 일반 매장에서도 스테이블코인 결제가 실제 상용화될 수 있음을 증명했다는 점에서 의미가 크다. 3사는 향후 코밴의 결제 인프라를 사용하는 국내 약 10만 개의 일반 가맹점을 대상으로 서비스 적용을 검토할 계획이다. 앞서 전북은행, 모두투어 등과 온라인 중심의 결제 검증을 마친 비토즈는 이번에 실증 범위를 오프라인 영역까지 완벽히 확대하게 됐다.
아울러 3사는 국내 성과를 바탕으로 태국 등 글로벌 시장 진출도 타진한다. 코밴이 국내 VAN사 최초로 설립한 태국 현지 법인의 인프라를 활용해, 해외에서도 기존 결제망에 CPG를 연계한 디지털자산 결제 서비스를 선보이겠다는 구상이다.
양원기 코밴 대표는 “기존 단말기 환경에서 스테이블코인의 결제 가능성을 입증한 만큼, 태국 등 해외 시장 확장도 모색하겠다”고 전했다. 이정민 링네트 대표 역시 “안정적인 IT 인프라 연동 기술로 디지털 금융 확대에 기여하겠다”고 말했다. 이상국 비토즈 한국법인 대표는 “온·오프라인을 아우르는 디지털자산 결제 인프라를 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.
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