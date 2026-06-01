국민성장펀드, AI 전력망-반도체에 3700억 지원

국민성장펀드가 인공지능(AI) 관련 전력 인프라와 반도체 공급망 경쟁력 확보를 위해 풍력발전과 해저케이블, 반도체 기판 기업에 3700억 원을 지원하기로 했다.
금융위원회는 25일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 경북 영양군 육상풍력 발전사업 인프라 투자, LS전선 초고압 해저케이블 생산시설 증설, 반도체 기판업체 ‘심텍’ 생산공장 증설 등 3개 안건을 승인했다. 이번에 승인된 3건의 사업은 3700억 원이다. 국민성장펀드의 누적 승인 규모는 총 19건, 13조6000억 원이다.
영양군 72MW급 육상풍력 발전사업은 GS E&R과 네이버 등이 사업비 2700억 원 규모로 추진하는 풍력발전소 건설 사업이다. 국민성장펀드는 이 중 600억 원을 19년 만기의 장기 대출로 지원한다.
LS전선에는 강원 동해 초고압 해저케이블 생산 시설과 테스트베드 증설을 위해 800억 원이 10년 만기로 저리에 대출된다. 충북 청주의 반도체 패키지 기판 제조업체 심텍에는 생산시설 증설을 위해 200억 원이 저리로 대출된다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
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