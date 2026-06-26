운동 후엔 ‘셀렉스 프로핏 WPI’… 건강 위해 식물성 단백질도 중요

본격적인 여름으로 접어들면서 거리와 헬스장, 공원 등이 바빠진 ‘오운완(오늘 운동 완료)족’들로 붐비고 있다. 옷차림이 얇아지면서 운동과 몸매 관리에 집중하는 사람들이 늘어난 까닭이다.
하지만 무작정 땀을 흘리고 단백질만 섭취하던 과거의 방식과는 확연히 달라진 풍경이 포착된다. 근육량 증가를 위해 단백질 보충에만 매달리던 시장 트렌드가 이제는 몸 전체의 대사와 건강을 고려해 ‘혈당 밸런스’까지 챙기는 ‘스마트 웰니스’로 진화하고 있다.
스마트 웰니스, 단백질 섭취도 효율적으로
운동을 즐기는 사람에게 단백질 보충은 이미 일상의 기본이 됐다. 헬스장은 물론 달리기, 클라이밍, 테니스, 등산까지 운동의 폭이 넓어지면서 운동 전후 간편하게 단백질을 챙기려는 수요도 함께 커졌다. 이제는 단순히 단백질을 챙겨 먹는 데서 나아가 어떻게 먹을지, 순도와 체내 흡수, 맛과 섭취 편의성까지 중요하게 여긴다.
매일유업의 뉴트리션 브랜드 셀렉스는 이런 수요에 맞춰 ‘프로핏 Sports’ 라인을 운영하고 있다. △‘셀렉스 프로핏 Sports WPI 3종 330㎖(초콜릿, 복숭아 아이스티, 코코넛)’는 유당과 지방을 제거해 순도가 높고 흡수가 빠른 100% 분리유청단백질(WPI)을 적용했다. 단백질 식품 특유의 텁텁함은 줄이고 깔끔하고 상쾌한 맛을 느낄 수 있으며 물에 타 먹어야 하는 분말 제형과 달리 편하게 바로 마실 수 있는 RTD(Ready To Drink) 음료 제품이다.
운동 후 맛있는 고함량 단백질을 원하는 이들을 위한 △‘셀렉스 프로핏 Sports 드링크 와일드 초코(350㎖)’도 있다. 한 병에 단백질 45g이 담겨 체중이 60㎏인 성인의 경우 하루 단백질 권장 섭취량(60g)의 70% 이상을 한 병으로 충족할 수 있다. 무설탕·무지방·무콜레스테롤의 ‘3 ZERO’ 설계로 부담을 낮췄고 락토프리(유당 0%)로 유제품 섭취에 민감한 사람도 편안하게 마실 수 있다. 근육 합성에 필요한 BCAA(류신, 이소류신, 발린)도 7800㎎ 함유해 일일 필요량을 충족한다.
근육을 넘어 혈당 밸런스까지, 단백질에 식이섬유 더해
최근 소비자의 관심은 단백질 한 가지에 머무르지 않는다. 혈당 변화를 신경 쓰는 사람이 늘면서 단백질과 식이섬유를 함께 챙기려는 움직임이 뚜렷해졌다. 셀렉스가 올해 선보인 ‘프로틴 당솔브’는 이런 흐름을 겨냥한 제품이다. 단백질에 난소화성말토덱스트린과 구아검가수분해물을 조합한 이중 식이섬유를 더해 혈당 밸런스까지 챙길 수 있도록 영양 설계한 것이 특징이다.
제형도 다양하다. 통 타입 분말 형태인 △‘프로틴 당솔브 미숫가루맛(266g)’은 1회 권장 섭취량(38g) 기준 식물성 단백질 20g과 류신 1400㎎을 담았다. △음료 제품은 ‘오곡맛’과 ‘초당옥수수맛’(각 190㎖) 두 종류로 한 팩에 식물성 단백질 14g과 근육 합성에 관여하는 아미노산 류신 1000㎎을 함유했다. 단백질에 식이섬유를 더해 영양 보충을 한층 더 균형 있게 구성할 수 있도록 선택지를 넓혔다.
특히 셀렉스 프로틴 당솔브는 100% 식물성 단백질을 담았다. 최근 소비자들은 단백질 공급원을 한 가지로 고정하지 않고 동물성과 식물성을 함께 고려하는 경향이 높아졌다. 비건의 대중화로 채식을 실천하는 인구가 늘었고 우유의 유당 성분에 불편함을 느끼는 사람들이 식물성 단백질을 대안으로 선택하는 경우도 많아졌기 때문이다.
수용성 식이섬유 썬화이버 당솔브와 함께
식단과 대사 건강을 좀 더 적극적으로 관리하려는 수요는 별도의 제품군으로도 이어지고 있다. △‘셀렉스 썬화이버 당솔브(애사비, 보리차)’에는 식후 혈당 상승 억제와 배변에 도움을 줄 수 있다고 알려진 구아검가수분해물이 들어 있다. 특히 최근 선호도가 높으면서도 누구에게나 친숙한 맛을 표현하기 위해 공을 들였다. ‘애사비(55g)’는 새콤한 풍미를, ‘보리차(50g)’는 익숙하고 구수한 맛을 적용해 매일 부담 없이 먹을 수 있도록 했다. 무지방·무콜레스테롤로 건강을 더 고려했으며 어디서든 휴대해 물에 타 먹기 쉽도록 분말을 개별 스틱으로 포장했다.
최근 즐겁게 건강을 챙기는 ‘헬시플레저’ 흐름 속에서 셀렉스는 코코넛, 와일드 초코, 미숫가루, 초당옥수수, 애사비까지 다양한 맛과 분말·음료형 제형을 갖췄다. 그 덕분에 매일 셀렉스로 건강과 영양을 챙기는 ‘데일리 루틴’이 가능해졌다. 바쁜 아침에는 식물성 단백질과 식이섬유를 담은 프로틴 당솔브 음료를, 식사 자리에서는 썬화이버 당솔브를, 운동 후에는 흡수 빠른 프로핏 Sports WPI 음료를 챙기는 식이다. 한 가지 제품에 의존하기보다 하루의 흐름과 필요에 맞춰 스마트한 조합이 가능하다.
매일유업 관계자는 “단백질을 따로 챙기는 것을 넘어 하루 식단을 어떻게 균형 있게 구성할지 고민하는 소비자가 부쩍 늘었다”며 “현대인에게 혈당 밸런스에 대한 고민은 이제 일상적인 숙제가 됐다”고 말했다. 이어 “셀렉스는 운동 후 단백질 보충부터 식이섬유를 더한 일상적인 섭취까지 소비자의 라이프스타일에 맞춰 맛있고 즐겁게 관리할 수 있도록 선택의 폭을 넓히는 데 주력하고 있다”고 덧붙였다.
셀렉스 프로핏 Sports와 식물성 단백질 제품들은 셀렉스 공식 몰과 네이버 직영스토어에서 구매할 수 있다.
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