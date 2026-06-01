장례 넘어 토털 라이프케어 서비스

㈜웅진프리드라이프가 ‘2026 국가서비스대상’ 상조 서비스 부문 대상을 수상했다. 8년 연속이다.
웅진프리드라이프는 차별화된 장례 서비스 경쟁력과 고객 생애 전반을 아우르는 토털 라이프케어 서비스를 제공해 왔다. 우선 장례 전문성을 바탕으로 국내 최초의 전문 장례식장 브랜드 ‘쉴낙원’을 전국 16개 지점에서 운영하고 있다. 업계 최다 규모의 직영 장례식장 네트워크를 구축해 전국 어디서나 균일한 품질의 장례 서비스를 제공하고 있으며 축적된 VIP 의전 노하우를 기반으로 프리미엄 장례 서비스를 선보이고 있다.
또한 장례 서비스를 넘어 고객의 생애주기 전반을 지원하는 토털 라이프케어 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있다. 프리미엄 웨딩홀 사업 진출, 업계 최초 전세선 크루즈 상품 출시, 골프 투어, 결혼 정보 서비스는 물론 홈 인테리어, 수연·돌잔치, 어학연수, 시니어 모니터링 서비스 등 다양한 라이프케어 서비스를 제공하며 고객 맞춤형 혜택을 강화하고 있다.
한편 웅진프리드라이프는 상조업계 최초로 누적 선수금 3조 원을 돌파하며 업계 선도 기업으로서의 입지를 공고히 하고 있다. 또한 대통령 국가장과 국무총리 사회장, 국가 재난 추모 행사 등 주요 국가 의전에 참여하며 전문성과 의전 역량을 인정받아 왔다. 전국 단위 의전 조직망과 전문 의전 지도사 및 상례사를 통해 현장 중심의 체계적인 서비스를 제공하고 있는 점도 경쟁력으로 꼽힌다.
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