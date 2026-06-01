미네랄 필터 기술-전문 관리까지 프리미엄 얼음정수기

㈜교원프라퍼티의 교원웰스 아이스원 미네랄(이하 아이스원)이 ‘2026 국가서비스대상’ 정수기 구독/렌탈 부문 대상을 수상했다.
‘아이스원 미네랄’은 교원웰스가 지난 3월 리뉴얼한 아이스원 얼음정수기다. 기존 아이스원 대비 위생 성능을 강화하고 사용 편의성을 개선해 높은 소비자 만족도를 이끌고 있다. 여기에 관리 전문가 웰스매니저의 방문 서비스가 더해져 정기적인 필터 교체와 내외부 클리닝, 전해수 유로 케어를 지원해 고객이 더욱 안심하고 사용할 수 있는 차별화된 서비스 경쟁력을 자랑한다.
아이스원은 업계 최소 수준인 폭 23㎝, 깊이 48㎝로 제품 크기는 줄이면서 아이스룸 공간은 대용량인 1㎏을 구현한 제품이다. 교원웰스의 5개 특허출원 신기술을 적용해 기존 얼음정수기 대비 성능과 품질을 대폭 강화했으며 2024년 출시 이후 스테디셀러 정수기로 자리매김했다.
이번 리뉴얼 모델은 여름철 사용 빈도가 높은 기능을 중심으로 개선이 이뤄졌다. 먼저 내부 위생 관리 범위를 확대해 얼음이 생성되고 보관되는 전 구간을 촘촘하게 관리할 수 있도록 UV 모듈을 추가 적용했다. 얼음트레이, 아이스룸, 출빙코크, 출수코크 등 주요 구간을 6중으로 케어해 위생적인 얼음과 물을 제공한다. 특히 UV 케어 성능을 강화해 눈에 보이지 않는 영역까지 관리 수준을 높였다.
아울러 ‘원터치 자동 출빙’ 기능을 추가해 버튼 한 번으로 머그컵 한 잔 분량의 얼음을 간편하게 받을 수 있으며 최대 10잔까지 연속 출빙이 가능해 가족 단위 사용이나 손님 응대 시에도 효율적이다. 온수 온도는 기존 3단계에서 40도와 60도를 추가한 5단계로 세분화해 음용 목적에 따른 최적 온도를 선택할 수 있다. 또한 특허출원 기술인 ‘기포 분리 기술’을 적용해 온수 출수 시 물 튐이나 끊김 현상을 방지하며 안전성을 높였다.
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