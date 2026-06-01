AI 활용해 소상공인 ‘디지털 전환’

㈜케이티(KT)의 사장이지가 ‘2026 국가서비스대상’ 소상공인 매장관리 솔루션 부문 대상을 수상했다.
소상공인 전용 통합 플랫폼 ‘사장이지’는 2025년 6월 출시 이후 1년이 채 되지 않은 시점인 지난 5월 기준 가입자 10만 명을 돌파하며 소상공인 시장에서 높은 관심을 받고 있다. 매장 운영과 사업 성장에 필요한 기능을 하나의 앱으로 통합 제공하는 새로운 플랫폼 형태로 시장을 개척하며 소상공인 디지털 전환 플랫폼으로 자리 잡고 있다는 평가다.
기존 소상공인 대상 서비스들이 주문·결제·홍보 등 개별 기능 중심이었다면 사장이지는 △매장 운영 △사업 성장 △AI 업무 지원 △창업 정보 △혜택 등을 하나의 앱으로 연결한 통합형 플랫폼이라는 점에서 차별화된다. 테이블 오더 관리, AI 전화 응대, CCTV 및 보안 관리, 매출 비교 분석, 성공 인사이트 콘텐츠 등 매장 운영에 필요한 다양한 기능을 제공하고 있으며 최근에는 직원 출퇴근·급여·업무 관리를 지원하는 근태관리 서비스도 새롭게 출시했다.
근태관리 서비스는 △직원 출퇴근 기록 및 근무시간 관리 △자동 급여 계산 및 급여명세서 제공 △오늘의 할 일 체크 등 업무 관리 기능을 지원한다. 이를 통해 수기로 관리하던 출근부와 급여 계산 업무를 디지털화할 수 있으며 근무 기록과 급여 내역이 체계적으로 남아 직원과의 오해나 분쟁 가능성도 줄일 수 있다.
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