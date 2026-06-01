빠른 주유에 단골 고객 위한 ‘등급제 리워드’ 제공

에쓰-오일㈜의 MY S-OIL이 ‘2026 국가서비스대상’ 모바일 주유 앱 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
MY S-OIL 앱이 간편결제 서비스 ‘빠른주유(S-OIL Pay)’의 지속적인 성장과 고객 중심의 디지털 서비스 강화로 입지를 넓혀가고 있다. 이는 고객 편의와 실질적 가치 제공을 통해 높은 고객 만족을 이끌어 낸 성과로 정유업계 디지털 서비스 경쟁력을 다시 한번 보여주고 있다.
MY S-OIL은 실물 카드 없이 간편하게 결제할 수 있는 ‘빠른주유’를 비롯해 주유소 찾기, 단골 주유소 등록, 포인트 적립, 등급제 리워드 등 주유 고객을 위한 다양한 특화 서비스를 지속적으로 고도화하고 있다. 특히 빠른주유는 신용카드, 포인트, 모바일 상품권 등을 함께 적용해 결제할 수 있어 편리한 주유 경험을 제공하고 있으며 고객들의 긍정적인 입소문을 바탕으로 이용자가 꾸준히 증가하고 있다.
또한 MY S-OIL은 단골을 위해 4단계 등급제(Silver, Gold, VIP, VIP+)를 운영하고 있으며 리터당 최대 4원의 보너스 포인트와 등급별 혜택을 제공하고 있다. 이와 함께 고객 맞춤형 푸시 서비스를 통해 프로모션, 모바일 주유권 이벤트 등 고객에게 필요한 혜택 정보를 체계적으로 안내하고 있다. 앞으로도 빠른주유 기반의 맞춤형 서비스와 고객 참여형 프로모션을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
에쓰-오일 관계자는 “MY S-OIL은 고객들의 지속적인 신뢰와 성원 덕분에 지속 성장하고 있다”며 “고객 중심의 디지털 서비스 강화를 통해 더욱 편리한 주유 경험과 실질적인 혜택을 제공하겠다”고 밝혔다.
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