적립 마일리지로 항공권-제휴 호텔 예약 가능

㈜대한항공의 스카이패스(SKYPASS)가 ‘2026 국가서비스대상’ 항공 멤버십 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
스카이패스는 올해로 시행 42주년을 맞이한 대한항공의 멤버십 프로그램이다. 스카이패스 회원은 대한항공 및 제휴사 이용을 통해 마일리지를 적립하고 적립 수준에 따라 모닝캄 클럽, 모닝캄 프리미엄클럽, 밀리언 마일러 클럽 등 우수회원 등급을 부여받아 대한항공뿐 아니라 대한항공이 속한 스카이팀 동맹 항공사의 다양한 혜택까지 누릴 수 있다.
적립한 마일리지는 항공권(보너스 항공권, 좌석 승급 보너스, 캐시앤마일즈)뿐만 아니라 제휴 호텔 예약이나 다양한 상품 및 바우처 구매 시 사용할 수 있다. 대한항공은 등록한 가족 구성원 간에 합산과 양도가 가능한 가족 마일리지 제도를 운영 중이다. 또한 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 보너스 항공권을 구매하는 고객에게 마일리지 할인 혜택을 제공하는 ‘보너스 핫픽’ 프로그램을 상시 운영하고 있다. 현재 홈페이지 내 ‘여행, 일상이 되다. 보너스 핫픽으로 더 가볍게’ 이벤트 페이지를 통해 일본·중국·동남아 등 중·단거리 노선부터 미주·유럽 등 장거리 노선까지 마일리지 사용이 용이한 여행지를 확인할 수 있다. 특히 마일리지 좌석 예약이 가능한 추천 여행지를 한눈에 확인할 수 있어 고객들이 편리하게 마일리지 여행 계획을 세울 수 있다. 추천 노선 이용 시 왕복 기준 최소 5000마일부터 최대 1만 마일까지 할인 혜택도 제공된다.
대한항공은 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 항공권 구매 시 운임의 일부를 마일리지로 지불할 수 있는 마일리지 복합 결제 서비스인 ‘캐시앤 마일즈’를 운영 중이다.
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