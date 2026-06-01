초기 비용 부담 낮춘 모빌리티 관리 솔루션 제공

넥센타이어㈜의 넥스트레벨이 ‘2026 국가서비스대상’ 타이어종합서비스 부문 대상을 수상했다. 7년 연속이다.
대한민국 타이어 렌털 서비스 시장을 선도해온 ‘넥스트레벨’이 고객으로부터 가장 신뢰받는 타이어 서비스 브랜드로서의 입지를 확고히 다지고 있다. 넥스트레벨의 성장은 수치로 증명된다. 서비스 론칭 이후 누적 판매 250만 개를 돌파하며 시장의 표준을 제시했다. 2024년부터 본격 실시한 고객 만족도 조사에서 5점 만점에 평균 4.8점을 기록하며 서비스 품질에 대한 높은 지지를 확인했다.
이러한 성과 뒤에는 철저히 고객 중심에서 설계된 ‘스마트 솔루션’이 있다. 넥스트레벨은 프리미엄 타이어 교체 비용을 월 단위로 분할 결제할 수 있게 해 초기 비용 부담을 대폭 낮췄다. 또한 제휴 카드 결합을 통해 강력한 할인 혜택을 제공하며 초기 장착비와 배송비 등 계약 외 추가 비용을 없앤 정직한 단일 가격 정책을 시행하고 있다.
넥스트레벨의 서비스는 고객이 자신의 상황에 맞춰 ‘알뜰 케어’와 ‘안심 케어’ 중 합리적인 상품을 선택할 수 있도록 구성돼 있다. 특히 고객 만족도가 높은 ‘무상 파손 및 조기 마모 보증 서비스’는 고객 과실을 포함해 파손이나 조기 마모가 발생하더라도 계약 기간 내에 타이어를 무상으로 교체해 준다.
추가로 ‘체크 서비스’를 통해 공기압, 마모도, 외관 등 타이어 상태를 정기적으로 점검함으로써 고객은 주행 중 발생할 수 있는 이상 징후를 조기에 발견하고 대응할 수 있다. 계약 만기 후에는 복잡한 반납 절차 없이 타이어 소유권이 자동으로 고객에게 이전된다.
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