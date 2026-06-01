연금 운용-은퇴후 목표자금 설계 지원

㈜하나은행의 하나더넥스트IRP가 ‘2026 국가서비스대상’ 개인형 퇴직연금(IRP) 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
하나은행은 ‘투자로 키우고 관리로 챙기는 연금 자산’ 전략을 기반으로 고객의 안정적인 노후 준비와 연금 자산 성장을 동시 지원하며 연금 전문 은행으로서의 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 특히 금융권 최초로 선보인 연금 인출기 전문 브랜드 ‘하나더넥스트IRP’를 통해 연금 수령을 앞둔 손님들이 은퇴 이후의 자금 흐름을 체계적으로 설계할 수 있도록 지원하고 있다. 연금 자산운용 전략부터 은퇴 후 목표자금 설계까지 아우르는 종합적인 연금 자산관리 서비스를 제공하며 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다.
하나은행은 전국 주요 거점에 ‘연금더드림라운지’를 운영하며 연금 수익률 관리, 재무설계, 연금 수령 전략 등 연금 자산관리에 필요한 맞춤형 컨설팅을 제공하고 있다. 또한 상담 전용 차량을 활용해 고객이 원하는 장소로 직접 찾아가는 ‘움직이는 연금더드림라운지’와 연금 전문가가 직접 상담하는 ‘찾아가는 컨설턴트’ 서비스를 제공하고 있다.
또한 금융권 최초로 AI 기반 로보어드바이저 일임 서비스를 도입해 고객별 투자 성향과 시장 상황을 반영한 포트폴리오를 제공해 자산관리를 지원하고 있다. 은행권 최초로 선보인 ‘하나MP 구독서비스’ 역시 카카오톡을 통해 맞춤형 투자 포트폴리오 정보를 제공해 손님이 쉽고 편리하게 연금 자산을 관리하도록 돕고 있다.
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