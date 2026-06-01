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경제
최고 19.4% 금리 ‘청년미래적금’ 가입 시작
동아일보
업데이트
2026-06-23 00:41
2026년 6월 23일 00시 41분
입력
2026-06-23 00:30
2026년 6월 23일 00시 30분
전영한 기자
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연 최고 19.4%의 금리를 제공하는 정책금융 상품 ‘청년미래적금’의 가입 신청이 시작된 22일 서울 영등포구 KB국민은행 본점 창구에서 한 청년 직장인이 가입 상담을 받고 있다.
#청년미래적금
#정책금융
#금리
#가입신청
#KB국민은행
#최고금리
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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