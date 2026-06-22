동국제약, 생활건강 브랜드 모은 ‘DK라이프스토어’ 팝업 오픈

동국제약이 건강식품과 화장품, 생활건강 제품을 한곳에서 선보이는 복합 팝업스토어 ‘DK 라이프 스토어’를 운영한다고 22일 밝혔다.
첫 팝업은 오는 7월1일까지 서울 잠실 롯데월드몰에서 진행된다. 이후 대구와 부산 등 전국 주요 백화점에서 순차적으로 행사를 열 예정이다.
팝업스토어에서는 뉴트리션 브랜드 ‘마이핏’을 비롯해 더마코스메틱 브랜드 ‘센텔리안24’, 레그 뷰티 브랜드 ‘센시안’, 온열관리 브랜드 ‘굿잠’, 구강관리 브랜드 ‘덴트릭스’ 등의 제품을 소개한다.
마이핏은 멀티비타민 제품 ‘마이핏 오리진 프라임 멀티비타민’과 유산균·바나바잎 추출물을 함유한 ‘마이핏B 혈당앤 유산균’, ‘마이핏 카무트 브랜드밀 함유 효소 골드’ 등을 전시한다.
센텔리안24는 마데카 크림과 마스크팩, 미스트 등을 선보인다. 마데카 크림은 2015년 출시 이후 올해 3월까지 누적 9300만 개가 판매됐다고 한다.
동국제약 관계자는 “소비자가 건강식품과 뷰티, 생활건강 브랜드를 직접 체험하고 자신의 생활방식에 맞는 제품을 살펴볼 수 있도록 행사를 마련했다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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