배터리 없는 허리보조 로봇 ‘스텝업 네오’, 하이마트 경산·대구 입점… 소상공인·농가 허리 부담 줄인다
동아경제
공유하기
글자크기 설정
산업용 웨어러블 로봇 전문기업 에프알티로보틱스(대표 장재호)가 롯데하이마트 경산점, 대구 범어네거리점, 칠곡점에 허리보조 웨어러블 로봇 ‘스텝업 네오(StepUp NEO)’를 입점시키고 영남 지역 고객을 위한 오프라인 체험 및 판매를 시작한다고 22일 밝혔다.
그동안 대기업이나 공공기관 중심의 B2B 시장에 주로 공급되던 산업용 웨어러블 로봇을 일반 소비자가 매장에서 직접 착용해 보고 구매할 수 있도록 유통 문턱을 낮춘 것이다. 이번 입점으로 인근 산업단지 근로자는 물론, 평소 허리 부담이 큰 소상공인, 자영업자, 농업 종사자들의 접근성이 대폭 향상될 전망이다.
매장에서 만나볼 수 있는 ‘스텝업 네오’는 반복적인 들기, 운반, 허리 굽힘 작업 시 척추 부담을 획기적으로 줄여주는 외골격 로봇이다. 가장 큰 장점은 별도의 배터리나 충전이 필요 없는 ‘패시브(Passive) 방식’이라는 점이다. 방전 우려가 없어 장시간 연속 작업에 최적화되어 있으며, 가볍고 직관적인 설계로 물류·제조·건설·농업 등 다양한 현장에서 즉각적인 보조력을 발휘한다.
올해 2월 공식 출시 이후 시장에서 뛰어난 신체 부담 경감 효과를 검증받은 스텝업 네오는 이번 하이마트 입점을 계기로 대중화에 속도를 낸다. 에프알티로보틱스는 본사가 위치한 경북 지역 매장을 시작으로, 향후 전국 롯데하이마트 매장으로 입점을 확대해 중소기업과 소상공인도 쉽게 접근할 수 있는 새로운 산업안전 유통 모델을 구축한다는 전략이다.
에프알티로보틱스 관계자는 “전문 전시회나 복잡한 B2B 상담 없이도 가까운 매장에서 웨어러블 로봇을 직접 체험할 수 있도록 유통망을 구축하는 것이 목적”이라며 “산업용 웨어러블 로봇이 보다 많은 작업 현장에서 일상의 근골격계 질환을 예방하는 해결사가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
한편, 에프알티로보틱스는 국내를 대표하는 웨어러블 로봇 기업으로 다양한 솔루션을 공급하고 있으며, 최근에는 작업 데이터 기반의 피지컬 AI 기술 개발에 집중하며 차세대 지능형 로봇 시장을 선도하고 있다.
댓글 0