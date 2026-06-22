80대 부부 15억 송금직전…경찰, ‘악성앱’ 포착해 막았다

보이스피싱 조직에 속아 전 재산 15억 원을 잃을 위기에 처했던 80대 노부부가 경찰의 신속한 대응으로 피해를 면했다.
22일 경기북부경찰청 광역예방순찰대에 따르면 경기 고양시에 살고 있는 80대 노인은 이달 15일 동사무소 직원이라고 밝힌 한 남성의 전화를 받았다.
동사무소 직원을 사칭한 보이스피싱 조직원이었던 이 남성은 “어떤 사람이 당신이 써준 위임장을 가져와서 사실여부 확인이 필요하다”고 말했다.
노인이 “위임장을 써준 사실이 없다”고 답했으나, 남성은 “개인정보가 노출된 것 같다”며 거듭 위협했다.
이어 금융감독원과 검찰 관계자를 사칭한 인물들과도 통화하도록 유도했다. 이들은 피해 노인 통장이 범죄에 연루돼 피의자 신분으로 조사 중이라고 속였다.
범죄 조직은 피해 노인의 휴대전화에 원격제어가 가능한 악성앱을 설치하도록 유도하기도 했다.
해당 앱을 통해 피해 노인의 이름과 사건 번호가 나오도록 가짜 사이트를 꾸몄고, 노인은 해당 사건이 실제로 존재한다고 믿을 수밖에 없었다.
결국 보이스피싱 조직은 갖은 거짓말로 노부부로 하여금 돈을 이체하도록 요구했다. 이에 노부부는 전 재산인 15억 원을 이체하려했다.
다행히 실제 범행은 이뤄지지 않았다. 악성앱이 설치돼 악성사이트 접속 기록이 있는 휴대전화를 모니터링 하던 경찰이 피해를 막은 것이다.
현장에 출동한 경찰관들은 피해자 휴대전화에서 악성앱을 제거하고 계좌 지급정지 조치를 실시해 송금 직전 피해를 막았다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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