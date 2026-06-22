롯데바이오로직스, 송도 1공장 착공 2년만에 사용 승인

롯데바이오로직스가 인천 송도 바이오 캠퍼스 1공장의 주요 시설 건설을 마치고 사용 승인을 받았다고 22일 밝혔다.
해당 공장은 항체 의약품 총 12만 리터(L)를 생산할 수 있는 규모로, ‘사용승인’은 건축과 토목 공사뿐 아니라, 생산설비와 배관, 전기 및 제어 시스템 등 공장 운영에 필요한 핵심 시설이 모두 구축됐음을 의미한다. 2024년 착공 이후 약 2년 만의 성과다. 롯데바이오로직스 측은 “복잡한 세포배양 공정과 바이오 생산시설의 특성을 감안하면 글로벌 업계 최고 수준의 빠른 사업 추진 속도”라고 설명했다.
송도 1공장은 대량 생산에 적합한 1만5000L의 스테인리스 배양기(의약품의 원료가 되는 세포를 키우는 설비) 8기를 갖췄다. 최신 공정 기술을 적용했고, 자동화 물류창고를 도입해 원료와 제품 이동 과정을 효율화했다.
롯데바이오로직스는 기존에 운영하던 미국 시러큐스 바이오 캠퍼스와 연계해 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 시장 공략에도 더 속도를 낼 전망이다. 시러큐스 캠퍼스가 초기 개발과 임상 물량을 담당하고, 송도 공장이 대규모 상업 생산을 맡는 구조다.
박제임스 롯데바이오로직스 대표는 “미국 시러큐스와 인천 송도를 연결하는 글로벌 생산 플랫폼을 기반으로 고객이 신뢰할 수 있는 CDMO 파트너가 되겠다”라고 밝혔다.
댓글 0