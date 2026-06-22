SK에너지, 주유소 공급가 일주일전에 알린다

SK이노베이션(SK에너지)이 정유업계에서 처음으로 주유소에 경유와 휘발유 등 석유제품을 공급하는 가격을 일주일 전 사전 고지하기로 했다. 기존 운영해오던 ‘사후정산’ 제도를 폐지해 가격 결정의 투명성과 예측 가능성을 높이겠다는 취지다.
22일 SK에너지는 주유소와 대리점 등에 공급하는 석유제품의 명확한 가격 결정 기준을 마련하고 이를 일주일 전 사전에 고지하는 제도를 채택하겠다고 밝혔다. SK에너지는 이러한 공급가격 결정 방식을 현재 정부가 운영중인 석유 최고가격제의 종료 이후 적용할 예정이다.
그동안 SK에너지와 HD현대오일뱅크, GS칼택스 등 정유사 세 곳은 임시가격으로 일선 주유소에 석유제품을 공급하고 일정 기간(일반적으로 월 단위)이 지나면 공급한 석유제품의 실제 가격을 책정해 정산하는 사후정산 방식을 택해왔다. 정유 4사 가운데 에쓰오일만이 매일 석유제품의 확정가격을 제시하고 이 가격으로 매월 정산을 해왔다. SK에너지는 여기서 한 발 더 나아가 일주일 전에 미리 확정된 가격을 고지하기로 했다.
정유업계에 사후정산 방식이 자리잡았던 이유는 석유제품 가격을 산정할 때 국제유가와 환율, 정제마진 등 고려해야 할 요소가 많았기 때문이다. 다만 일선 주유소 입장에선 정유사로부터 공급받은 기름의 정확한 가격을 모른 채 소비자들에게 실제 판매할 가격을 산정해야 하는 어려움이 있었다. 이는 일선 주유소 사장들의 “내가 지금 팔고 있는 기름 가격이 얼마인지 나도 모른다”는 자조섞인 농담의 원인이 돼왔다.
특히 최근 이란 전쟁 국면에서 석유 구매 가격을 확정받지 못한 일선 주유소가 가격 인상 요인을 최종 소비자 가격에 미리 반영해 석유가격 급등의 원인이 되고 있다는 지적이 잇따랐다. 전쟁으로 인해 국제 유가가 급등하더라도 그 영향이 국내 석유제품 가격에 반영되기까지는 일정한 시차가 존재하는데, 사후정산제도로 인해 당장 공급가를 모르는 일선 주유소가 ‘불확실성’을 감안한 잉여마진을 기름값에 붙이는 게 아니냐는 지적이다.
이 같은 지적이 잇따르자 4월 더불어민주당 을지로위원회와 산업통상부, 금융위원회, 공정거래위원회 등은 국회에서 국내 정유 4사와 상생협약식을 열고 정유사가 판매 기준가격을 사전에 확정, 공시하도록 하고 기존 사후정산제는 폐지하도록 하는 등 합의에 나섰다. 이에 SK에너지가 먼저 사후정산제 폐지 실행에 나선 것이다. SK에너지는 “주유소 등 일선 유통망의 의 가격 예측 가능성을 높이고, 소비자 가격 안정에도 기여하기 위해 사전고지 제도를 도입하기로 했다”고 설명했다.
아울러 SK 에너지는 23일부터 한시적으로 전국 SK주유소 대상 차량용 경유 판매가격을 리터당 50원 할인하는 지원 정책을 시행한다. 고유가 시기 정부의 물가 안정 기조에 자발적 협조한다는 취지다. 또 이란 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄의 경험을 바탕으로 기존 70% 수준이었던 중동산 원유 비중을 50%까지 낮춰 공급망 다변화에 나설 방침이다. 김종화 SK에너지 사장은 “책임 있는 에너지 기업으로서 공급가격 결정 구조 개선과 국민 생활 안정 지원, 원유 도입선 다변화 등을 통해 고객과 시장의 신뢰를 높여 나가겠다”고 말했다.
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