롯데하이마트, ‘1~2인 가구’ 냉동고-정수기 출시

롯데하이마트는 자체 브랜드(PB) ‘플럭스(PLUX)’를 통해 1, 2인 가구를 겨냥한 냉동고와 정수기를 새로 선보였다.
18일 롯데하이마트는 ‘플럭스 120리터(L) 초슬림 틈새 냉동고’와 ‘플럭스 냉온정 정수기’를 새로 내놨다고 밝혔다. 우선 냉동고는 1, 2인 가구가 주로 살고 있는 거주 공간의 규모를 고려해 가로 356mm로 만들었다. 롯데하이마트는 이 제품이 국내에서 판매 중인 냉동고 중 가장 작은 크기라고 설명했다. 1인 가구의 경우 냉장보다 냉동 보관하려는 경우가 많다는 점에 착안해 냉동고로 특화해 출시했으며, 버튼을 눌러 냉장고로 전환할 수 있는 기능도 탑재했다. 가격은 47만9000원이며, 사후관리(AS) 보증 기간은 5년이다.
플럭스 냉온정 정수기는 구독형으로 판매한다. 구독 기간은 36개월이며, 4개월 주기의 필터 교체와 1년 주기 클리닝 서비스도 제공한다. 1인 가구의 협소한 주방 공간을 고려해 폭 16.6cm로 설계됐다.
롯데하이마트는 지난해 4월 선보인 플럭스 브랜드를 통해 1, 2인 가구를 겨냥해 올해 약 60개의 신제품을 합리적인 가격으로 선보이겠다고 밝혔다.
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