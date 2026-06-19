영국서도 ‘中간첩’ 적발…경찰 위장해 ‘홍콩 운동가’ 위치 파악

영국 국경통제국 직원이 중국의 간첩 활동을 도운 사실이 드러나 중형을 선고받았다. 경찰관 출신인 그는 정부 시스템에 무단 접속해 홍콩 민주화 운동가들의 위치 정보를 중국 정부에 넘긴 것으로 파악됐다. 지난달에는 미국 캘리포니아주의 현직 시장이 중국 정부의 지시로 여론전을 펼친 사실이 드러나기도 했다.
18일(현지 시간) BBC에 따르면, 최근 영국 중앙형사재판소는 국가보안법상 외국 정보기관을 도운 혐의 등으로 기소된 치렁 와이(40)와 청비 우위엔(65)에게 각각 징역 10년과 징역 8년을 선고했다.
● “바퀴벌레 잡겠다” 외국인 정보 DB 추적
와이는 영국 경찰관으로 근무하다 2020년 12월부터 히스로 공항 국경통제국에서 일하기 시작했다. 그는 내무부 컴퓨터 시스템에 무단으로 접속해 영국 내 외국인 정보 데이터베이스에서 홍콩 민주화 운동가들의 위치를 찾아내 추적했다.
그런가하면 와이는 중국 정부와 연줄이 있는 전 홍콩 경찰 총경에게 “바퀴벌레는 단 한 마리도 들여보내지 않겠다”는 메시지를 보내기도 했다.
재판부는 그에게 외국 정보기관을 도운 혐의로 징역 6년, 공직자 비위 혐의로 징역 4년을 선고해 총 10년의 형량을 확정했다.
공범인 우위엔은 런던 주재 홍콩 경제무역대표부 사무장으로 근무하며 와이와 중국 당국을 연결하는 중간책 역할을 수행했다. 그는 홍콩 경찰관 출신으로, 영국 내 보수당 정치인들의 동향까지 수시로 파악해 보고했던 것으로 드러났다. 유죄를 선고받은 두 사람 모두 영국과 홍콩의 이중 국적자다.
판결을 내린 아누자 디라 싱 판사는 피고인들에게 “국가 주권을 위협하는 행위”라고 지적했다. 안젤라 이글 안보부 장관 역시 “영국 국민의 안전을 위협하는 모든 행위에 대해 계속해서 중국에 책임을 묻고 단호한 조치를 취할 것”이라고 강조했다.
홍콩 정부는 자신들과 무관한 사건이라며 선을 그었다. 정부 대변인은 “해당 판결은 근거 없는 주장과 비방을 담고 있다”며 “유죄 판결을 얻어내기 위해 법을 남용하고 사법 절차를 조작했다”라고 강하게 반발했다.
● 시장, 경찰…공직 노리는 ‘中 간첩’
중국 간첩이 공직에 위장 침투한 사례는 미국에서도 적발된 바 있다. 지난달 11일 미 법무부에 따르면, 인구 5만 명 규모의 아케이디아시를 이끌던 에일린 왕(58) 시장이 중국 대리인으로 활동한 혐의를 인정하고 시장직에서 사임했다. 그는 2020년 말부터 2022년까지 ‘U.S. 뉴스 센터’라는 웹사이트를 운영하며 친중 성향의 게시물을 올려왔다.
특히 그는 중국 내 소수 민족 거주지인 신장 위구르 지역에 대해 “집단 학살은 없었으며 어떤 생산 활동에도 강제 노동은 존재하지 않는다”며 “중국의 발전을 억제하려는 모함일 뿐”이라고 옹호했다. 왕 전 시장은 기사를 게재한 뒤 조회수를 캡처해 중국 관리에게 보고했고, 관리가 “훌륭하다”고 칭찬하자 “감사합니다, 리더님”이라고 화답하는 등 긴밀히 소통한 것으로 조사됐다.
왕 전 시장은 재판에서 이 같은 범죄 사실을 인정했다. 이에 따라 최대 10년의 징역형이 선고될 수 있다. 선고 공판은 오는 10월 열릴 예정이다. 공범인 야오닝 선(65)은 지난해 10월 같은 혐의로 징역 4년을 선고받고 현재 복역 중이다.
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