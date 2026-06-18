“인재 직접 키운다”…롯데, 청년 직업훈련 프로그램 ‘K-뉴딜 아카데미’ 참여

롯데는 정부 주도 인재 양성 사업 ‘K-뉴딜 아카데미’에 참여해 유통과 호텔∙서비스 분야의 청년 인재를 양성한다고 18일 밝혔다.
이를 위해 구직 청년 대상 실무 구직 청년 대상 실무 중심 교육 프로그램인 ‘리프트(LIFT, Lifetime Inspiration For Tomorrow)’를 개설한다. ‘리프트 유 앤 유어 투모로우(Lift U & Your Tomorrow)’라는 슬로건 아래 청년들의 성장과 미래 설계를 지원한다는 취지다.
교육은 유통∙리테일 과정과 호텔∙서비스 과정 등 두 갈래로 나뉘어 운영된다. 롯데백화점, 롯데마트∙슈퍼, 롯데면세점, 코리아세븐 등이 유통∙리테일 과정을 맡고, 롯데호텔, 롯데GRS, 롯데JTB 등이 호텔∙서비스 과정을 운영한다.
참가 신청은 오는 22일부터 다음 달 26일까지다. 미취업 청년이면 누구나 지원할 수 있으며, 서류 심사 및 면접을 거쳐 총 270명의 최종 대상자를 선발한다. 교육은 오는 8월부터 11월까지 서울과 부산에서 진행된다.
선발된 청년들에게는 매월 최대 50만 원의 청년 훈련 수당이 지급된다. 참가자들은 직무별 실무 중심의 전문 교육은 물론 현장형 프로젝트와 실습 등 취업 역량 강화를 위한 전방위적 지원을 받게 된다. 교육 프로그램은 직무 기초 이해, 실무 중심의 직무 역량 강화, 커리어 설계 및 취업 컨설팅 등으로 구성됐다.
특히 롯데는 리프트 프로그램을 우수한 성적으로 수료한 취업 준비생에게 향후 관련 계열사 및 직무에 지원 시 우대 혜택도 제공할 예정이다.
롯데 관계자는 “그룹의 핵심 사업인 유통과 서비스 분야에서 청년들의 직무 역량 강화를 돕기 위해 K-뉴딜 프로그램에 동참한다”며 “실무 중심의 교육 및 취업 컨설팅 등을 제공해 청년들의 취업과 함께 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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