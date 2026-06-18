지갑 연 3040 뉴리치…“2000만원 스쿠터도 취향 맞으면 산다”

현대백화점의 프리미엄 큐레이션 전문몰 ‘더현대 하이’가 고가의 취향 상품을 앞세워 ‘3040 뉴리치(젊은 신흥 부자)’ 공략에 속도를 내고 있다. 고가 상품도 온라인에서 구매하는 수요가 커지는 가운데, 단순 명품보다 개인의 안목과 라이프스타일을 반영한 상품군이 젊은 고소득층의 지갑을 열고 있다는 분석이다.
현대백화점은 올해 4월 선보인 더현대 하이 출시 이후 약 2달간(4월 6일~6월 17일) 매출 현황을 분석한 결과 평균 객단가가 24만 원으로 집계됐다고 18일 밝혔다. 더현대닷컴·현대식품관 투홈의 평균 객단가(약 17만 원)보다 41% 높은 수준이다.
매출 상위 상품도 기존 온라인몰과 차이를 보였다. 기존 더현대닷컴·현대식품관 투홈에서는 안마의자와 에어컨 등 가전제품이나 골드바같은 자산형 상품이 상위권을 차지했다. 반면 더현대 하이에서는 프리미엄 오디오와 디자인 가구, 럭셔리 여행 등 취향과 라이프스타일을 드러낼 수 있는 상품군의 매출이 두드러졌다. 3000만 원대 디트리쉬 피아바 냉장고, 2000만 원대 베스파 프리미엄 스쿠터, 1000만원대 까사 알렉시스 소파와 포뮬러원(F1) 헝가리 그랑프리 투어(럭셔리 호텔 숙박 등이 포함된 여행 상품) 등이 대표적이다.
3040 고객 비중도 기존 온라인몰보다 높았다. 더현대 하이의 3040 고객 비중은 72%로 더현대닷컴·현대식품관 투홈(64%)과 비교해 8%포인트 웃돌았다. 신규 가입 회원 평균 연령도 40.8세로, 기존 온라인몰 이용 고객 평균 연령인 52.2세보다 11.4세 낮았다.
현대백화점은 더현대 하이의 프리미엄 이커머스로 키우기 위한 상품 구성을 확대할 계획이다. 이르면 다음 달 글로벌 명품 브랜드를 추가로 정규 입점시키고, 명품 상품군과 해외 브랜드 협업 단독 상품을 선보일 예정이다.
김정희 현대백화점 플랫폼사업부장(상무)은 “더현대 하이는 가격 경쟁 중심의 이커머스와 달리 취향과 안목을 발견하는 큐레이션 전문몰”이라며 “희소성 높고 스토리를 갖춘 상품 구색을 확대해 온라인에서도 럭셔리 편집숍을 둘러보는 듯한 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
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