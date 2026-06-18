정상제이엘에스, 알고리즘랩스와 MOU 체결… ‘AI 캔버스’ 기반 교육 플랫폼 구축

학생 학습 생애주기 통합 관리 체계 도입… 초개인화 콘텐츠 및 데이터 기반 운영 강화
교육 플랫폼 전문기업 정상제이엘에스는 AI 전문기업 알고리즘랩스와 지난 17일 ‘AI 기반 학생 학습 생애주기 통합 관리 플랫폼 도입 및 맞춤형 교육 콘텐츠 개발’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약의 핵심은 알고리즘랩스가 개발한 교육 특화 AI 플랫폼 AI 캔버스(Canvas)의 도입이다. 정상제이엘에스는 이를 활용해 학생의 입학부터 과정 운영, 학기 말 성과 분석, 확장 학습, 학원 운영 최적화까지 전 과정을 데이터 기반으로 통합 관리하는 체계를 구축할 계획이다.
AI 캔버스가 도입되면 학생의 출결, 숙제 수행 현황, 평가 결과 등 다양한 학습 데이터를 하나의 플랫폼에서 분석할 수 있게 된다. 이를 통해 학습 과정에서 나타나는 이상 징후를 조기에 파악하고, 학생별 성취도와 목표에 맞춘 초개인화 학습 콘텐츠를 제공하는 것이 가능해질 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
양 사는 이번 협력이 단순한 솔루션 공급을 넘어서는 운영 밀착형 파트너십이라고 설명했다. 알고리즘랩스는 전담 엔지니어(FDE)를 투입해 정상제이엘에스의 실제 운영 현장과 연계한 서비스 고도화를 지원할 예정이다. 또 다중 에이전트 기반 추천·예측 모델링 기술을 활용해 콘텐츠 개발과 운영 효율성을 높인다는 방침이다.
양 사는 이러한 협업을 바탕으로 오는 12월 1일 새로운 통합 서비스를 그랜드 오픈하는 것을 목표로 하고 있다.
박정흠 정상제이엘에스 대표는 “AI 캔버스 도입을 통해 교사가 행정 업무와 경험적 판단에 의존하던 부분을 줄이고, 학생 개개인의 맞춤형 교육에 더욱 집중할 수 있을 것”이라며 “데이터 기반 의사결정 체계를 통해 학부모와 학생에게 차별화된 교육 콘텐츠를 제공하겠다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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