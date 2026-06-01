가온전선, 750억 투자… 美 데이터센터 케이블 생산 능력 2배로 확대

LS전선의 자회사인 가온전선이 미국 내 인공지능(AI) 데이터센터 전력 인프라 수요 증가에 맞춰 현지 생산 설비를 확대한다.
16일 가온전선은 미국 생산법인인 LSCUS가 5000만 달러(약 750억 원)를 투자해 미국 노스캐롤라이나주 타보로 공장의 AI 데이터센터용 송전 케이블 생산 능력을 두 배로 늘린다고 밝혔다. 최근 미국에서는 생성형 AI 기술 확산으로 초대형 AI 데이터센터 건립이 늘면서 핵심 인프라인 전력 공급 설비 수요가 늘고 있다.
이번 투자로 타보로 공장에는 신규 송전 케이블 생산라인 2개가 추가 구축된다. 올해 10월 1차 라인, 내년 4월 2차 라인을 순차적으로 가동할 예정이다. 회사 측은 1차 라인에서 생산될 물량 대부분이 선주문된 상태라고 설명했다.
LSCUS는 글로벌 빅테크 기업을 주요 고객사로 확보해 현재 약 2억 달러(약 3000억 원) 규모의 수주 잔액을 보유하고 있다. 회사 측은 증설 효과가 본격화되면 법인 매출이 2025년 약 3억 달러(약 4500억 원)에서 2026년 5억 달러(약 7500억 원)로 증가할 것으로 전망했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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