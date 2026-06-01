SK AX ‘AI로 기업경영 재설계’ 시장 공략 나서

기업의 인공지능(AI) 전환(AX)을 돕는 시스템통합(SI) 기업 SK AX가 기업의 실제 업무와 운영 전반을 AI로 재설계하는 ‘에이전틱 엔터프라이즈’ 시장 공략에 나선다.
SK AX는 16일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 ‘이매진(IMAGINE) AX 2026’ 콘퍼런스를 열고 이 같은 내용을 밝혔다. ‘AI를 도입하는 기업에서 AI가 일하는 기업으로’를 주제로 열린 이번 행사에서 SK AX는 전사 업무와 운영 전반을 AI로 혁신한 경험을 소개했다. 김완종 SK AX 사장은 기조연설에서 “기업의 경쟁력은 더 좋은 AI를 도입하는 것이 아니라 AI를 통한 전사 최적화로 새로운 성장 가치를 창출하는 데 있다”며 “AI로 효율화를 이룬 기업과 그렇지 못한 기업 간의 격차는 이미 경영 성과로 나타나고 있으며 앞으로 더 커질 것”이라고 말했다.
다양한 산업군 기업과의 협력 성과도 공개됐다. SK AX는 SK하이닉스와 자율형 공장 전환을 추진 중이며, 풍력타워 제조기업 씨에스윈드와는 글로벌 제조 AX 모델을 만들었다. 또 오픈AI와 파트너십을 맺고 AX 혁신 모델 고도화에도 나섰다.
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