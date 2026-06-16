제주 암퀘스트의 스피릿 브랜드 탐모라, 세계 주요 주류 품평회서 잇따라 메달 획득

제주의 농업회사법인㈜ 암퀘스트가 생산하는 프리미엄 스피릿 브랜드 ‘탐모라(Tomora)’가 올해 들어 블라인드로 진행되는 세계적인 주류 품평회들을 휩쓸며 주목받고 있다.
제주의 옛 지명 중 하나인 ‘탐모라’에서 이름을 따왔으며, 일반적인 희석식 주정(에탄올)을 섞지 않고 오직 100% 제주산 감귤 원액만을 증류하여 베이스 스피릿으로 사용하는 것이 가장 큰 특징이다. 탐모라 시그니처 (Signature), 탐모라 진 (Gin), 탐모라 프리미엄 (Premium)이 핵심 라인업 3종이다.
암퀘스트에 따르면, ‘탐모라 진’은 대한민국주류대상에서 증류주 부문 대상, 영국 월드 드링크 어워즈(WDA)에서 플레버드진 부문 골드 메달 및 국가별 최고상(Country Winner)을 수상했다.
‘탐모라 시그니처’는 올해 3월 홍콩에서 열린 ‘중국 세계 와인·주류 경연대회(CWSA)’에서 최고 영예인 더블 골드(Double Gold) 를 수상했으며, 이 대회에 출품한 전 제품이 메달을 획득했다.
도쿄 위스키 & 스피릿 대회(TWSC) 및 샌프란시스코 세계주류경연대회(SFWSC)에서도 출품한 전 제품이 골드·실버·브론즈 메달을 릴레이 수상했다.
주류 업계에서는 세계 주요 품평회 수상 여부를 제품 경쟁력을 가늠하는 지표 가운데 하나로 평가한다. 출품 제품의 브랜드 정보를 가린 상태에서 진행되는 블라인드 테이스팅을 채택하는 경우가 많아 객관적인 평가가 이뤄진다는 점에서 국제 시장에서도 참고 지표로 활용되고 있다.
이번 수상은 브랜드가 본격적인 시장 확대에 나서는 시점에서 이뤄졌다는 점에서도 관심을 모은다. 국내외 주류 시장에서 지역 원물을 활용한 증류주에 대한 관심이 높아지는 가운데 제주 감귤을 활용한 스피릿이 국제 무대에서 연이어 평가를 받은 사례로 기록됐기 때문이다.
암퀘스트 관계자는 “각 품평회는 심사 기준과 평가 방식이 서로 다르지만 여러 국가의 대회에서 잇따라 메달을 획득했다는 점에 의미를 두고 있다”며 “향후에도 제품 품질 관리와 생산 공정의 안정성 확보에 집중할 계획”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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