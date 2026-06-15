CJ제일제당, 육상양식 김 상용화 추진… ‘비비고 김’ 사계절 만든다

CJ제일제당이 안정적인 글로벌 공급망 확보를 위해 ‘육상양식 김 상업화 시설’을 착공하고 본격적인 상용화에 나선다.
CJ제일제당은 오는 8월 충남 천안 지역에 ‘육상양식 김 상업화 시설’을 착공한다고 15일 밝혔다. 글로벌 K-김 수요 확대와 해수 온도 상승 등 기후위기에 대응하기 위함이라는 설명이다.
실제 한국 문화 확산과 함께 김의 해외 수요는 급증하고 있다. 해양수산부에 따르면 지난해 한국의 김 수출액은 11억3000만달러(약 1조7000억원)로 사상 최대치를 기록했다.
CJ제일제당은 국내 식품업계 최초로 2018년부터 김 육상양식 기술 개발하고 있다. 2021년 3톤(t) 규모의 수조 배양에 성공한 데 이어 2022년 전용 품종을 확보하는 등 연구개발(R&D) 과정을 거쳐 상용화 단계에 진입했다.
시설은 내년 상반기 완공 예정이며, 이곳에서 생산되는 물량은 ‘비비고 김’ 제품으로 출시된다. 회사는 향후 지자체, 어민과 협력해 지역 상생형 양식 모델도 구축하겠다는 방침이다.
시설이 가동되면 겨울철에만 수확 가능했던 김을 사계절 내내 생산할 수 있게 된다. CJ제일제당은 상업화 시설을 통해 안정적인 글로벌 공급망을 확보하고 수요 확대에 맞춰 미래 먹거리를 선점한다는 전략이다.
아담 리차도네 R&D 최고기술책임자(CTO)는 “이번 시설은 10여 년간 축적해 온 육상양식 기술을 산업화 현장에 적용하는 핵심 시험대이자 K-푸드의 지속가능한 미래를 여는 전초기지가 될 것”이라며 “상업화에 더욱 속도를 내 국내외 소비자들이 사계절 맛있고 신선한 ‘비비고 김’을 즐길 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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