파이브앤플러스, 내달 20일까지 ‘2026 썸머 파이브’ 세일… 혜화 쇼룸서 열리는 마지막 행사

신제품 ‘스웨이 드롭 귀걸이’ 5종 함께 선보여
파인 주얼리 브랜드 파이브앤플러스(FIVE&PLUS)가 오늘(16일)부터 오는 7월 20일까지 온·오프라인에서 ‘2026 썸머 파이브(SUMMER FIVE)’ 세일을 진행한다고 밝혔다.
이번 행사는 7월 쇼룸 이전을 앞두고 혜화 쇼룸에서 열리는 마지막 세일이다. 일부 인기 제품에는 최대 50% 할인 혜택이 적용된다. 1캐럿 솔리테어 귀걸이, 랩다이아몬드 테니스 팔찌, 오벌 화이트 랩다이아몬드 반지 등이 할인 대상에 포함되며, 선착순 100개 한정 특가로 운영된다. 준비된 수량이 소진되면 일반 할인율로 전환된다.
자사몰에서는 단독 세트 상품 6종도 선보인다. 여름 시즌 추천 피어싱 세트와 지난 행사에서 관심을 받은 반지·이터니티 세트 등을 구성해 다양한 스타일링 수요를 반영했다. 또 자사몰과 오프라인 쇼룸에서는 선착순 100명 한정으로 300만 원 이상 구매 고객을 대상으로 진주 귀걸이를 증정한다.
행사 시작일인 16일에는 신제품 ‘스웨이 드롭 귀걸이’ 5종도 함께 선보인다. 라운드컷, 오벌컷, 페어컷, 프린세스컷, 마퀴즈컷 등 다양한 디자인으로 구성됐으며, 볼드한 실루엣을 적용해 여름 시즌 스타일링에 활용할 수 있도록 했다. 출시와 함께 최대 할인율이 적용될 예정이다.
파이브앤플러스 관계자는 “이번 행사는 고객들이 파이브앤플러스의 다양한 랩 그로운 다이아몬드 주얼리를 특별한 혜택과 함께 만나볼 수 있도록 마련했다”며 “혜화 쇼룸에서 진행되는 마지막 세일인 만큼 대표 제품과 신제품을 직접 확인할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.
한편, 파이브앤플러스는 25년 이상 경력의 디자이너가 이끄는 국내 프리미엄 파인 주얼리 브랜드다. IGI 기준 D등급 이상의 무색성과 VVS2 이상의 투명도를 갖춘 원석을 사용한 주얼리를 선보이고 있으며, 3EX 커팅이 적용된 원석을 GIA 전문가의 검수를 거쳐 공급하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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