음성 제어-대화 지원 ‘에이닷 오토’… AI 융합된 글로벌 플래그십 거점

르노코리아가 ‘2026 K-모빌리티 테크 어워드’ AI 모빌리티 혁신 부문 수상 기업으로 선정됐다.
르노 필랑트는 올해 3월 부산공장에서 생산을 시작해 국내 및 글로벌 시장에 동시 출시된 르노 브랜드의 글로벌 플래그십 크로스오버 모델이다. 세단과 SUV의 장점을 결합한 독창적 디자인에 일루미네이티드 시그니처 로장주 로고·그릴 라이팅 등 프리미엄 디자인 요소를 더했다. 조수석까지 이어지는 openR 파노라마 스크린과 퍼스트 클래스 라운지 시트로 동급 최고 수준의 프리미엄 사용자 경험(UX)을 구현했다. 글로벌 플래그십 모델을 국내 공장에서 생산해 세계시장에 공급한다는 점 자체가 K모빌리티 제조 역량의 새 이정표로 평가받는다.
AI 모빌리티 혁신 부문 수상의 핵심은 차량 최초 적용된 AI 에이전트 ‘에이닷 오토’와 AI 내 차 도우미 ‘팁스’다. 에이닷 오토는 음성 제어·자연어 대화를 지원하고 운행 이력, 주행 패턴, 위치 정보를 분석해 개인화된 장소 추천과 상황 맞춤형 안내를 제공한다. 팁스를 통해 차량 궁금증을 즉시 해결할 수 있도록 한 것도 생성형 AI 기반 커넥티비티 고도화의 구체적 사례다. 부산공장을 글로벌 수출 거점으로 활용해 K모빌리티 제조 역량의 국제적 위상 제고에 기여하고 있으며 국내 유일의 글로벌 플래그십 양산 거점이라는 상징성도 높이 평가됐다. AI 기반 커넥티드 기술과 프리미엄 UX의 결합이 모빌리티 산업의 새 방향성을 제시한 사례로 주목받는다.
AI와 프리미엄 감성이 융합된 새로운 모빌리티 경험의 기준을 제시했다는 점에서 이번 수상의 의미가 크다.
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