HD현대, 해상풍력 지원선 공동개발 MOU

그냥 누군가에게 “저 기자는 참 대단했어. 고마웠어. 멋졌어. 열심히 살았어”라고 기억되는 기자였으면 좋겠습니다.

HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 해양 엔지니어링·해상 컨설팅 전문기업 말콘과 ‘한국형 해상풍력 지원 선박(SOV) 공동 개발을 위한 상호 협력 약정’을 체결했다고 14일 밝혔다.



SOV는 해상풍력 발전기의 유지·보수 작업을 지원하는 선박을 말한다. 작업자들이 장기간 해상에 머물 수 있도록 숙소와 작업 공간을 제공하고, 해상풍력단지 내 정비 거점 역할을 수행한다. 아직 국내에는 해상풍력 전용 SOV 모델이 없다. 업계에서는 해상풍력 시장이 커지고 있는 만큼 SOV 개발 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.





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