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경제
HD현대, 해상풍력 지원선 공동개발 MOU
동아일보
입력
2026-06-15 00:30
2026년 6월 15일 00시 30분
변종국 기자
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HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 해양 엔지니어링·해상 컨설팅 전문기업 말콘과 ‘한국형 해상풍력 지원 선박(SOV) 공동 개발을 위한 상호 협력 약정’을 체결했다고 14일 밝혔다.
SOV는 해상풍력 발전기의 유지·보수 작업을 지원하는 선박을 말한다. 작업자들이 장기간 해상에 머물 수 있도록 숙소와 작업 공간을 제공하고, 해상풍력단지 내 정비 거점 역할을 수행한다. 아직 국내에는 해상풍력 전용 SOV 모델이 없다. 업계에서는 해상풍력 시장이 커지고 있는 만큼 SOV 개발 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
#HD현대
#해상풍력
#공동개발
#MOU
#SOV 개발 필요성
변종국 기자 bjk@donga.com
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