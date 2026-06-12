이마트-신세계, ‘SSG닷컴’ 재무적 투자자 지분 전량 인수

1조2000억 원 들여 30% 매입
지분 전량 ‘콜옵션 행사 권리’ 확보
“지배구조 단순화, 사업 효율 추진”
신세계그룹이 약 1조2000억 원을 들여 전자상거래 기업 SSG(에스에스지)닷컴의 재무적 투자자(FI)가 보유 중이던 지분 전량을 인수한다.
이마트와 신세계는 11일 공시를 통해 SSG닷컴 지분 30%를 보유한 특수목적법인(SPC) ‘올림푸스제일차’로부터 지분 전량을 사들인다고 밝혔다. 두 회사는 FI를 상대로 매도청구권(콜옵션)을 행사하며, 기존에 보유한 SSG닷컴 지분율에 비례해 지분을 나눠 갖는다.
현재 이마트는 SSG닷컴 지분 45.6%, 신세계는 24.4%를 보유하고 있다. 거래가 마무리되면 이마트의 지분은 65.1%, 신세계의 지분은 34.9%로 높아진다. 이마트는 85만7036주를 8275억 원에, 신세계는 45만9456주를 4436억 원에 각각 취득한다. 총취득 금액은 1조2711억 원 규모다. 주식 취득 예정일은 8월 26일이다. 신세계그룹은 사내 보유금 등을 활용해 인수 자금을 마련할 계획이다.
신세계그룹은 2018년 SSG닷컴을 설립한 뒤 사모펀드 운영사 어피니티에쿼티파트너스와 BRV캐피털로부터 투자를 받아 왔다. SSG닷컴 지분 30%를 확보했던 사모펀드 운영사는 투자금 회수를 추진했고, 이에 2024년 11월 올림푸스제일차가 새 FI로 등장해 지분을 사들였다. 올림푸스제일차는 KDB산업은행, 신한은행, NH투자증권 등 은행권 6곳과 증권사 4곳이 참여한 특수목적법인이다.
당시 이마트와 신세계는 계약 체결로부터 18개월이 지나면 FI 지분 전량에 대해 콜옵션을 행사할 권리를 확보했다. 양사는 해당 기한이 도래함에 따라 SSG닷컴 지배구조를 단순화하고, 이커머스 사업을 효율적으로 추진하기 위해 지분을 사들였다고 설명했다. 유통업계에서는 이번 조치로 SSG닷컴에 대한 FI의 기업공개(IPO) 압박 가능성이 완전히 사라지는 효과가 있으며, SSG닷컴 지분을 보유한 이마트와 신세계의 기업 가치도 높아질 것이란 평가가 나오고 있다.
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