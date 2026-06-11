국민 76% “대형마트 위기”…“의무휴업 완화·폐지” 60% 육박

한국유통학회, 유통산업 인식 조사 결과 발표
점포 폐점 시 장보기 불편·지역경제 위축 우려
새벽배송 허용 필요성 공감…규제 개선 필요성
국민 10명 중 7명 이상이 대형마트 업계의 위기를 체감하고 있으며, 의무휴업과 영업시간 제한 등 규제 완화 필요성에 공감하는 것으로 나타났다. 대형마트 점포 폐점으로 지역 경제가 위축될 우려가 있어 경쟁력을 강화하기 위해 새벽배송 등을 허용해야 한다는 의견도 나왔다.
11일 한국유통학회의 의뢰를 받아 윈지코리아컨설팅이 지난 4월1일부터 5일까지 전국 만 18세 이상 성인 남녀 2000명을 대상으로 실시한 ‘유통산업 인식 조사’ 결과에 따르면 응답자의 75.8%가 대형마트 업계의 위기를 체감한다고 답했다.
또 응답자의 66.6%는 대형마트 점포 폐점을 ‘지역 생활 인프라 축소 문제’로 인식했다. 점포 폐점이 이어질 경우 우려되는 영향으로는 ‘소비자의 장보기 접근성 악화’(53.9%)가 가장 많았으며, ‘지역경제·상권 위축’(47.7%), ‘지역 고용 감소’(38.0%) 등이 뒤를 이었다.
대형마트 규제에 대한 인식도 변화하고 있는 것으로 조사됐다. 응답자들은 대형마트 규제 문제가 중요하다고 평가했으며(62.4점), 전통시장 등 중소유통 보호를 위해 규제가 필요하다는 주장에는 공감하지 않는다(69.8%)는 응답이 공감한다는 응답보다 두 배 이상 높게 나타났다.
의무휴업 제도에 대해서는 ‘완화’(30.8%)와 ‘폐지’(28.7%)를 합한 응답이 59.5%로 ‘현행 유지’(30.4%)를 크게 웃돌았다. 영업시간 제한 역시 ‘완화’(32.0%)와 ‘폐지’(26.8%) 응답을 합하면 58.8%로 집계돼 규제 개선 요구가 우세한 것으로 나타났다.
특히 최근 논의가 활발한 대형마트 새벽배송 허용과 관련해서는 ‘대형마트와 온라인 유통 간 공정한 경쟁’이라는 주장에 대한 공감도가 73점, ‘소비자 편익 확대’에는 75점을 기록했다. 응답자의 65%는 새벽배송을 허용해야 한다고 답해 관련 규제 개선에 대한 수요가 높은 것으로 분석됐다.
다만 대형마트 출점 제한(전통시장 반경 1㎞)에 대해서는 ‘강화·유지’(46.5%) 응답이 ‘완화·폐지’(43.1%)보다 다소 높게 나타났다. 대형마트의 시장 확대를 둘러싸고는 여전히 의견이 엇갈리는 것으로 풀이된다.
한편 국민들은 대형마트를 여전히 생필품 구매의 핵심 유통채널로 인식하는 것으로 조사됐다. 대형마트 이용 경험은 89.8%에 달했으며, 대형마트를 ‘지역사회의 필수 생활 인프라’(76점), ‘물가 안정의 안전판’(73점), ‘지역 고용과 경제를 지키는 산업’(75점), ‘안전하고 책임 있는 유통채널’(74점) 등으로 평가했다.
이번 조사를 총괄한 장명균 한국유통학회 교수는 “국민들은 대형마트를 규제 대상인 경제주체가 아니라 소비자 생활 안정과 지역경제에 기여하는 핵심 유통 인프라로 인식하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “지난 10여 년간 유지돼 온 대형마트 규제 정책을 재검토하고, 향후 유통산업 정책 방향도 규제 유지 중심에서 소비자 중심의 규제 개선으로 전환할 필요가 있다”고 말했다.
이번 조사는 한국유통학회의 의뢰로 윈지코리아컨설팅이 모바일 웹 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.19%포인트다.
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