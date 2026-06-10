뮤즈엠·NHN링크, K-POP 공연 글로벌 프로젝트 추진 ‘맞손’

글로벌 아티스트 IP(지적재산권) 기업 뮤즈엠과 티켓 예매 플랫폼 티켓링크를 운영하는 NHN링크가 힘을 합쳐 글로벌 시장 공략에 나선다.
양 사는 지난 4월 29일 전략적 파트너십을 체결하고 K-POP 공연과 콘텐츠 사업 전반에 걸친 공동 프로젝트를 추진하기로 했다. 양 사는 지난 1년 동안 약 200억 원 규모의 프로젝트를 공동 추진하며 협력 관계를 구축해 왔다. 이번 협약을 계기로 글로벌 공연 프로젝트 투자 규모도 단계적으로 확대할 예정이다.
특히 글로벌 팬덤을 기반으로 굿즈 구매와 전시 체험, 디지털 콘텐츠 소비까지 연결되는 통합형 사업 모델 구축에 집중할 계획이다.
NHN링크는 티켓링크의 운영 인프라와 서비스 역량을 기반으로 글로벌 K-POP 투어 및 대형 공연 프로젝트 투자와 공동 제작에 참여한다. 뮤즈엠은 K-POP 아티스트 IP 확보와 콘텐츠 기획을 담당하고 공연, 전시, 굿즈 제작 등 프로젝트 운영 전반을 맡는다.
왕문주 NHN링크 대표는 “양사의 강점을 결합해 새로운 공연 문화를 선보이고 글로벌 프로젝트 성공을 위해 협력을 지속하겠다”고 말했다.
박수왕 뮤즈엠 CDO는 “글로벌 시장에서 새로운 투자 및 제작 모델을 제시하고 지속 가능한 K-POP 생태계 구축에 기여하겠다”고 밝혔다.
업계에서는 공연과 IP 비즈니스, 플랫폼 운영 역량을 결합한 이번 협력이 K-POP 산업의 수익 구조 다변화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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