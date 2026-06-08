이마트·프라퍼티 대표맡는 정용진 회장… 등기이사 등록으로 ‘책임경영’ 전면화

신세계그룹, 경영 현안 해결 및 미래 신사업 추진 위해 정용진 회장 전면 배치
프라퍼티 조만간 이사회·주총 소집… 이마트는 내년 정기 주총서 최종 확정
AI 데이터센터 구축 등 핵심 사업 직접 총괄… 스타벅스코리아 조직 쇄신 병행
이형천·신동우 전문경영인 후속 인사… 경영 내실화 및 중장기 비전 시너지 도모
신세계그룹을 이끄는 정용진 회장이 그룹의 양대 축인 이마트와 신세계프라퍼티의 지휘봉을 직접 쥐기로 결정했다. 현재 마주한 경영 위기를 돌파하고 미래 신사업을 주도하기 위해 이사회 구성원으로서 법적 책임을 지는 등기임원 자리에 오르는 승부수를 던진 것이다.
신세계그룹은 8일 정 회장을 신세계프라퍼티의 각자대표로 내정했다고 발표했다. 신세계프라퍼티는 조만간 이사회를 소집해 정 회장을 등기이사 후보로 추천하고, 이어지는 주주총회와 이사회를 거쳐 각자대표 선임 절차를 마무리할 계획이다. 유통 본업인 이마트의 경우 올해 하반기 정기 임원인사에서 정 회장을 각자대표로 내정한 뒤, 내년 봄 정기 주주총회의 승인을 얻어 대표이사직에 공식 취임하게 된다.
이번 결정은 독자적인 책임경영을 통해 시장의 의구심을 해소하겠다는 의지로 풀이된다. 정 회장은 회사 경영에 명확한 책임을 지라는 시장의 요구를 무겁게 받아들인다며, 향후 대표이사로서 이사회와 주주들의 엄격한 평가를 정면으로 받겠다는 입장을 피력했다.
업계에서는 이번 행보가 최근 불거진 스타벅스 마케팅 관련 논란 이후 정 회장이 공언해 온 조직 쇄신 작업을 직접 진두지휘하겠다는 신호탄으로 보고 있다. 이마트는 스타벅스코리아의 지분 과반을 보유한 최대주주로서 인사와 운영 전반에 걸쳐 상당한 영향력을 행사하는 구조다.
정 회장이 이마트와 신세계프라퍼티 사령탑에 오르면 이사회 멤버로 참여하는 계열사는 총 3곳으로 늘어난다. 정 회장은 지난해 신세계그룹과 글로벌 이커머스 기업 알리바바인터내셔널의 합작법인인 AG글로벌홀딩스의 초대 이사회 의장을 맡아 지마켓의 체질 개선을 주도해왔다. 여기에 랜드마크 개발 사업을 전개하는 신세계프라퍼티까지 직접 챙기며 그룹의 신성장 동력을 확보하겠다는 구상을 구체화했다.
특히 신세계프라퍼티는 지난 3월 미국 테크 기업 리플렉션AI와 손잡고 추진 중인 인공지능 데이터센터 건립 프로젝트의 부지 확보와 실무를 총괄하는 핵심 기지다. 정 회장이 직접 계약 서명자로 나선 데 이어 대표이사직까지 맡은 만큼 관련 사업에 속도가 붙을 전망이다.
한편 이번 인사에서는 정 회장과 호흡을 맞출 전문경영인들의 전진 배치도 함께 이뤄졌다. 신세계프라퍼티 각자대표에는 이형천 전 개발본부장을 내정했다. 이 신임 대표는 스타필드 청라 건립 등 대형 현안을 안정적으로 관리하며 수익성을 개선하고, 정 회장은 중장기 비전 수립과 기업가치 제고에 집중하는 이원화 구조를 구축한다.
스타벅스코리아의 새 지휘봉은 신동우 신세계프라퍼티 지원본부장에게 맡겨졌다. 전략기획과 재무 분야를 두루 거친 신 신임 대표 내정자는 향후 스타벅스코리아의 내부 통제 시스템을 재정비하고, 소비자와의 진정성 있는 소통을 통해 떨어진 브랜드 신뢰도를 회복하는 중책을 맡게 됐다.
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