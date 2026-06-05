아우디, F1 진출후 달라진 분위기… 1001마력 ‘하이브리드 슈퍼카’ 판매예고

4.0ℓ V8 쌍둥이 터보엔진과 3개 전기모터 조합해
시속 100㎞까지 2.6초 만에 주파
센서 데이터 실시간 연산하는 차세대 사륜구동 체계
2027년 상반기부터 순차 인도
아우디가 브랜드 역사상 가장 강력한 동력 성능을 갖춘 첫 번째 고성능 하이브리드 슈퍼카를 공개했다. 아우디는 5일 글로벌 499대 한정으로 제작되는 최상위 모델 아우디 누볼라리(Audi Nuvolari)를 선보이며 전동화 시대의 새로운 기술 방향성을 제시했다. 고객 인도 시점은 오는 2027년 상반기로 예정됐다.
이번 신차 발표는 글로벌 자동차 시장의 급격한 패러다임 변화에 대응하기 위한 아우디의 전략적 행보의 일환이다. 아우디는 최근 디자인 정체성을 전면 개편하고 포뮬러 1(F1) 진출을 선언한 데 이어, 이번 누볼라리를 통해 고성능 친환경 차량 부문의 기술적 지표를 확보하겠다는 구상이다. 게르놋 될너 아우디 AG 이사회 의장은 급변하는 환경 속에서 기술적 도약을 보여주는 결과물이라며 주행 성능과 효율성을 고스란히 도로 위에서 증명할 것이라고 설명했다.
누볼라리의 핵심 경쟁력은 모터스포츠 무대에서 검증된 공학 기술의 이식이다. 시스템 총출력 1001마력을 뿜어내는 하이브리드 구동계는 최고출력 800마력의 4.0ℓ V8 바이터보 휘발유 엔진과 3개의 축방향 자속 전기모터를 결합했다. 이를 통해 정지 상태에서 시속 100㎞까지 2.6초, 시속 200㎞까지는 6.8초 만에 도달하며, 최고 속도는 시속 350㎞를 웃돈다.
주행 안정성을 높이기 위한 첨단 제어 기술도 대거 탑재됐다. 세계 최초로 적용된 콰트로 프레딕티브 라이드 시스템은 조향 각도, 가속도, 노면 접지력 등 차량 내부 센서가 수집한 데이터를 실시간으로 연산해 코너 진입 전에 구동력을 선제적으로 조율한다. 여기에 가변형 뒷날개는 세 가지 모드로 작동하며 최대 400킬로그램 이상의 다운포스를 형성해 접지력을 극대화한다. 운전자는 스티어링휠에 배치된 버튼으로 F1의 공기저항 감소 장치(DRS)를 수동 제어할 수도 있다.
차체는 무게를 줄이면서도 비틀림 강성을 확보하는 데 집중했다. 아우디는 독자적인 알루미늄 스페이스 프레임 구조에 탄소섬유 외장을 결합하는 방식을 최초로 시도했다. 외관의 상당 부분은 포뮬러1 기술력을 바탕으로 개발된 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)으로 마감해 정밀한 조종 성능의 기반을 다졌다. 외장 색상에는 브랜드의 새 시그니처 배색인 티타늄이 채택됐다.
실내 디자인은 철저히 운전자의 몰입감을 높이는 구조로 설계됐다. 제어 계통을 간결하게 정돈해 시선 분산을 최소화했으며, 1930년대 레이싱카 아토 유니온 타입 C에서 착안한 컬러 그래픽을 반영했다. 실내는 시각적 구분을 위해 앞좌석 구역은 어두운 톤으로, 뒷좌석 주변은 밝은 섀도우 듄 색상으로 분할 마감했다. 루벤 모어 최고기술책임자는 공기역학과 제어 기술 부문에서 새로운 이정표가 될 것이라고 강조했다.
전 세계 시장에 499대만 공급되는 누볼라리는 초고가 자동차 시장 내에서 아우디의 영향력을 확고히 다지는 핵심축 역할을 맡게 될 것으로 기대된다. 아우디 관계자는 희소성과 성능을 전면에 내세워 하이엔드 소비층을 공략하겠다는 구상을 밝혔다. 한편 모델명은 모터스포츠 역사상 전설적인 레이서로 꼽히는 타치오 누볼라리의 이름에서 따왔으며, 그의 도전 정신과 승리를 향한 의지를 제품의 상징성으로 차용했다.