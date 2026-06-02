“치킨에 카레·진짬뽕을?”… 오뚜기, 수원 명물 ‘진미통닭’과 협업

오뚜기가 수원의 치킨 전문점 ‘진미통닭’과 손잡고 이색 협업 메뉴를 선보인다고 2일 밝혔다.
오뚜기는 자사 대표 제품인 오뚜기카레와 진짬뽕을 접목한 ▲오뚜기카레 통닭 ▲진짬뽕 통닭 등 2종을 출시했다. 해당 메뉴는 이날부터 연말까지 수원 진미통닭 매장에서 판매된다.
진미통닭은 1981년 문을 연 이후 45년 동안 운영되고 있는 수원의 치킨 전문점이다. 이번에 선보이는 ‘오뚜기카레 통닭’은 오뚜기카레 소스를 치킨에 버무린 메뉴다. 카레 특유의 풍미와 치킨의 조화를 살려 차별화된 맛을 구현한 것이 특징이다. ‘진짬뽕 통닭’은 진한 해물향의 진짬뽕 소스를 치킨에 접목했다.
오뚜기와 진미통닭은 오는 10월 열리는 수원통닭거리 축제에도 함께 참여할 예정이다.
오뚜기 관계자는 “수원 대표 치킨 전문점인 진미통닭과 협업해 오뚜기카레와 진짬뽕의 맛을 치킨 메뉴로 선보이게 됐다”며 “이번 협업 메뉴 2종을 통해 소비자들이 오뚜기 제품을 색다른 방식으로 즐길 수 있기를 기대한다”고 말했다.
한편 오뚜기는 최근 지역 유명 식당과의 협업을 통해 오프라인 브랜드 경험 확대에 집중하고 있다. 지난달에는 타바스코 브랜드가 서울 소재 멕시칸 레스토랑 7곳과 협업 프로모션을 진행했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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